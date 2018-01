Korčok: EÚ sa už musí pohnúť od úvah ku konkrétnym riešeniam problémov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Paríž 30. januára (TASR) - Francúzsko vnímame ako veľmi dôležitého partnera Slovenskej republiky, a to tak na európskej úrovni, ako aj bilaterálne. Vyhlásil to v utorok v Paríži štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) Ivan Korčok. TASR o tom informoval Tlačový odbor MZVaEZ SR.Korčok dodal, že "nás o tom presviedča 25 rokov úspešnej spolupráce, ktorá sa za ostatné desaťročie opiera o strategické partnerstvo, dohodnuté a podpísané počas návštevy slovenského premiéra Roberta Fica v Paríži v septembri 2008". Dnes podľa Korčokových slov vedieme s Parížom prakticky najkonkrétnejší dialóg na reformu EÚ.vysvetlil Korčok.Diskusia o budúcnosti EÚ musí podľa neho "konečne pokročiť, lebo už od čias britského referenda sľubujeme riešenia, a stále ich odkladáme – hoci aj z objektívnych dôvodov, ako sú voľby v mnohých krajinách EÚ". Podľa Korčoka prioritné teraz musí byť presvedčiť občanov, že "sme schopní vyviesť EÚ z krízy".V otázke migrácie a postoja SR a štátov V4 k povinným kvótam na prerozdelenie utečencov Korčok uviedol, že "plne rešpektujeme princíp solidarity v rámci EÚ a sme pripravení prispieť k riešeniu problému".uviedol Korčok.Pracovné konzultácie s ministerkou pre európske záležitosti Francúzska využil štátny tajomník Korčok na pripomenutie historických výročí v roku 2018; okrem iného 100 rokov od vzniku Československa, pri ktorom Francúzsko zohralo kľúčovú úlohu. Z tohto dôvodu sa na stretnutí s Nathalie Loiseauovou zúčastnil aj štátny tajomník pre európske záležitosti Úradu vlády Českej republiky Aleš Chmelař.Témy bilaterálnej spolupráce a európskej budúcnosti dominovali aj stretnutiu Ivana Korčoka s poradcami francúzskeho prezidenta Clémentom Beauneom a Phillippom Etiennom.Partneri zhodne konštatovali, že EÚ sa potrebuje adaptovať na meniace sa prostredie – umožniť väčšiu integráciu všade tam, kde to prinesie pridanú hodnotu, sústrediť sa na dokončenie kľúčových projektov, akými sú banková únia či digitálny trh, a zlepšiť komunikáciu s vlastnými občanmi.povedal Korčok.Rezort diplomacie SR pripravuje v tomto roku projekt ôsmich diskusných podujatí o EÚ v rámci Národného konventu na tému členstva SR v EÚ a výhod z neho plynúcich. Štátny tajomník MZVaEZ SR odovzdal partnerom pozvánku na účasť na týchto podujatiach.Po oficiálnej časti programu vo večerných hodinách Korčok otvoril svojím príhovorom v historickom sídle Československej národnej rady v Paríži slávnostný koncert pri príležitosti 25. výročia vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky, ako aj vstupu do roku, v ktorom si pripomíname 100. výročie vzniku Československa.