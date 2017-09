KORČOK:Na zmenu bezpečnostného prostredia reagujeme novou stratégiou

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Definovanie bezpečnostných záujmov SR, charakteristika bezpečnostného prostredia, v ktorom sa nachádzame a odpočet rizík a hrozieb, na ktoré je štát pripravený reagovať a riešiť. To prináša nová aktualizovaná podoba Bezpečnostnej stratégie SR, na ktorej pracovali odborníci z viacerých ministerstiev pod vedením rezortu diplomacie.uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok.Podľa neho sa od roku 2005, keď bola prijatá v súčasnosti platná stratégia, bezpečnostné prostredie zmenilo k horšiemu.konštatoval.Podľa neho dôkazom toho, že sa situácia zhoršila, je napríklad porušovanie medzinárodného práva, terorizmus, migrácia a klimatické zmeny. Zároveň upozornil na to, že stratégiu bolo potrebné aktualizovať aj z dôvodu nových tzv. hybridných hrozieb.spresnil Korčok.Ako tretí dôvod uviedol, že Slovensko jasne potvrdzuje do akého spoločenstva štátov patrí a ako má zadefinované vlastné bezpečnostné záujmydodal.Na samotnú Bezpečnostnú stratégiu SR bude nadväzovať Obranná stratégia SR, ktorú má na starosti ministerstvo obrany. Aktualizovať bezpečnostnú a obrannú stratégiu SR sa súčasná vláda zaviazala v Programovom vyhlásení vlády SR. Podľa neho by sa zmeny mali dotknúť aj ďalších obranných dokumentov s cieľom zefektívniť fungovanie systému obrany štátu. Aktualizované znenie bezpečnostnej stratégie by sa malo predložiť na vládu do konca septembra, následne ju musí schváliť Národná rada SR.