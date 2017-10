KORČOK: Nevidím dôvod na hraničné kontroly, keď nejde o migračný tlak

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenská republika je proti ponechaniu kontrol na vnútorných hraniciach štátov EÚ aj tam, kde nie je migračný tlak. Na pôde Výboru NR SR pre európske záležitosti to dnes vyhlásil štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant Smeru-SD), ktorý predstavil postoj premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pred zasadnutím Európskej rady (19.-20.10.) v Bruseli.povedal Korčok. Slovenská strana preto bude v Bruseli tlačiť, aby sa Únia vrátila k funkčnému Schengenu.povedal štátny tajomník.Lídri majú otázku migrácie riešiť najmä z hľadiska, ako sa EÚ doteraz s týmto problémom vyrovnala a aké opatrenia urobila, aby dostala pod kontrolu nelegálne toky migrácie.povedal Korčok s tým, že povinné kvóty na prerozdelenie utečencov témou summitu nebudú.Štátny tajomník pripomenul aj kandidatúru Slovenska o sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA). Celkovo sa o ňu uchádza 19 krajín.povedal Korčok. Samotné hlasovanie prebehne v novembri. Do druhého kola postúpia tri krajiny s najvyšším počtom hlasov.dodal.Ficovu cestu do Bruselu dnes schválila aj vláda. Témami zasadnutia Európskej rady budú migrácia, obrana, vonkajšie vzťahy a digitalizácia. Lídri Európskej únie zároveň zhodnotia aktuálny stav rokovaní o brexite.V oblasti migrácie budú nosnými témami zhodnotenie opatrení, prijatých s cieľom kontrolovať nelegálne migračné toky na všetkých trasách, opatrenia potrebné na podporu členských štátov v prvej línii, spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj pokrok v oblasti reformy spoločného európskeho azylového systému.Lídri vyhodnotia kroky vedúce k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu a pri riešení výziev digitalizácie, pričom budú vychádzať z rokovaní na digitálnom summite 29. septembra 2017.Hlavy štátov a predsedovia vlád budú pokračovať v rozhovoroch o stálej štruktúrovanej spolupráci (PESCO) v oblasti obrany, ktorá bola predmetom rokovaní na júnovom zasadnutí Európskej rady. Diskutované budú tiež aktuálne otázky zahraničnej politiky vrátane vzťahov s Tureckom.Európska rada v zložení 27 členských štátov EÚ preskúma aj najnovší vývoj rokovaní v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva o úmysle vystúpiť z EÚ.