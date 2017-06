KORČOK: O sídlo agentúr EMA a EBA sa uchádza 21 členských krajín EÚ

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 20. júna (TASR) - Na šiestich hlavných kritériách sa dnes v Luxemburgu na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti dohodli európski ministri v súvislosti s budúcim presunom Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskej bankovej agentúru (EBA) z Londýna do inej členskej krajiny Únie. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok.Korčok upozornil, že o návrhu kritérií budú koncom tohto týždňa rokovať premiéri a prezidenti na summite EÚ (22-23.6.). Podľa jeho slov to môže byť, lebo dnes je už isté, že záujem získať sídlo jednej alebo oboch agentúr má až 21 členských krajín. Tie budú musieť opustiť svoje sídla v Londýne po odchode Británie z EÚ.Pre Slovensko, ktoré sa uchádza o sídlo EMA, je podľa Korčoka najdôležitejším kritériom to, aby pri rozhodovaní o boli zohľadnené tie krajiny, v ktorých ešte nesídli žiadna agentúra EÚ. Medzi nimi je aj Slovensko.V EÚ už dávno platí nepísaná dohoda, že pri vzniku novej agentúry prioritu budú mať práve tieto krajiny. V tomto prípade však po prvý raz ide o presun už existujúcich agentúr.V hre sú preto aj ďalšie dôležité kritériá, najviac sa pritom spomína zaistenie nepretržitého fungovania agentúr. Napríklad EMA totiž zaisťuje certifikáciu liekov a tento proces nemožno prerušiť.K ďalším kritériám patrí dobré prepojenie budúcich sídiel so svetom. Kľúčová bude aj vhodná budova a vôbec infraštruktúra a tiež dostatok vhodných hotelov na tisíce prenocovaní ročne pre hosťov a odborníkov prichádzajúcich do agentúr.opísal situáciu Korčok. Dôležité je podľa neho, aby sa národní lídri na summite EÚ dohodli na kritériách a potom sa bude treba doma venovať tejtos plnou zodpovednosťou. Spresnil, že na Slovensku je to v kompetencii Ministerstva zdravotníctva, kde bola vytvorená komisia, ktorej úlohou je pripraviť dobrú ponuku. Všetky krajiny musia predložiť svoje ponuky najneskôr do 31. júla.Na otázku, či SR má v Únii nejakých spojencov, ktorí nás podporia v súťaži o sídla agentúr, Korčok uviedol, že je o tom predčasné hovoriť, hoci, keď iba šesť krajín z 27 sa do tejtonezapojí a môže poskytnúť podporu inej krajine. Upozornil, že už teraz sa o tejto súťaži medzi krajinami hovorí ako oa niektorí ju prirovnali k pesničkovej súťaži Eurovízia; SR ale chce, aby to bolo čo najobjektívnejšie rozhodovanie.zdôraznil Korčok.O nových sídlach rozhodne v októbri tohto roku Rada EÚ, ktorá združuje ministrov členských štátov Únie.