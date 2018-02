Korčok: Rakúsky návrh indexácie prídavkov je nezlučiteľný s právom EÚ

Na archívnej snímke Ivan Korčok Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 6. februára (TASR) - Európski občania, ktorí v Rakúsku platia rovnaké odvody ako Rakúšania, by mali dostávať aj rovnaké prídavky na deti. V utorok sa na tom zhodli štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok a šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.vyhlásil Korčok.dodal.Maďarský minister doplnil, že keď chcelo podobné opatrenie zaviesť Spojené kráľovstvo, Európska komisia zakročila. Korčok a Szijjártó preto očakávajú, že to spraví aj tentoraz.myslí si Korčok.Nová rakúska vláda zložená z ľudovcov (ÖVP) a slobodných (FPÖ) chce znížiť prídavky na deti žijúce v zahraničí. Rakúska ľudová strana (ÖVP) sa už v predchádzajúcej červeno-čiernej vláde vyslovila za prispôsobenie prídavkov životným nákladom v príslušných krajinách, čo sa však nepresadilo z dôvodu pochybností o zlučiteľnosti s legislatívou EÚ. Nová vláda teraz hľadá riešenie, ktoré by jej neodporovalo.Podľa posledných údajov ministerstva rodiny v roku 2016, keďže čísla za rok 2017 ešte nie sú dispozícii, dostali rodičia detí žijúcich v zahraničí na prídavkoch 273 miliónov eur. V prípade úpravy týchto prídavkov by Rakúsko mohlo ušetriť 114 miliónov eur.