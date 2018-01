KORČOK: Silným signálom je, že prvá cesta Kniesslovej viedla do SR

Na archívnej snímke štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR)- Prvá cesta rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej viedla práve na Slovensko. Nie je to pre nás len gesto, ale hlavne silný signál, na ktorom chceme v budúcnosti stavať. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok to v utorok uviedol počas spoločnej tlačovej konferencie s ministerkou zahraničných vecí Rakúskej republiky na pôde rezortu diplomacie.Hlavnými témami rokovaní zástupcov rezortov diplomacie boli perspektívy rozvoja bilaterálnych vzťahov a regionálnej spolupráce, ktorú posilňuje blízkosť Rakúska a Slovenska.uviedol štátny tajomník. Novozvolená rakúska ministerka súhlasila so svojím kolegom:Dôležitosť bilaterálnych vzťahov vykresľujú aj rakúske investície na Slovensku, ktoré sú podľa Korčoka druhé najvyššie a siahajú až do výšky sedem miliárd. Pracovné miesta sú s nimi podľa neho prepojené.uviedol.Rezortní kolegovia sa pri rokovaniach venovali aj migrácii. Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz podľa Kneisslovej nepovažuje migračné kvóty za úplne dobré riešenie. Podľa nej je v tejto otázke potrebnéaby boli prijaté riešenia, ktoré nebudú zredukované len na kvóty. Obaja zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí považujú migráciu za veľmi dôležitú tému a na tlačovej konferencii pripomenuli, že keď sa hovorí o jej príčinách, je veľmi dôležité neopomenúť demografické a klimatické zmeny.Zástupcovia rezortov diplomacie neobišli ani tému indexácie rodinných prídavkov, pričom si myslia, že je nevyhnutné, aby bola táto otázka prerokovaná na úrovni odborných ministrov.vyhlásil v rámci tejto otázky Korčok.Karin Kneisslová (52), ktorú do vládnej funkcie nominovala pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), mala na programe aj stretnutie so svojím rezortným partnerom Miroslavom Lajčákom, ktorý v súčasnosti zastáva i post predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN.Kneisslová sa vyjadrila k možnosti včlenenia Rakúska do Vyšehradskej skupiny (V4).informovala ministerka.Podľa nej je v rámci Európskej únie veľmi dôležité diskutovať v menších formátoch. Slavkovský formát, teda spolupráca Rakúska, Slovenska a Česka, je na základe jej slov vhodná napríklad na riešenie regionálnych otázok.