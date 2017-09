Korčok: SR vyslala silný signál o tom, že reformu OSN nemožno odkladať

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Trump je podľa neho advokátom vzťahov založených na suverénnych rozhodnutiach

New York 20. septembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok si myslí, že na podujatí, na ktorom zastupoval Slovenskú republiku ako predstaviteľ jednej z 12 spoluhostiteľských krajín k reforme manažmentu OSN, organizovanom americkým prezidentom Donaldom Trumpom, sa vyslal jasný signál, že OSN si uvedomuje nevyhnutnosť vlastných zmien.Korčok to pre TASR uviedol v utorok v New Yorku, kde sa zúčastnil na všeobecnej rozprave 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.zdôraznil Korčok.Slovensko na podujatí podľa neho vyslalo veľmi silný signál o tom, že túto reformu nemožno odkladať.uviedol.Na podujatí sa prerokúvala celková reforma OSN, ktorá hovorí nielen o reforme manažmentu, ale aj o tom, čo je potrebné urobiť v oblasti uplatňovania udržateľných rozvojových cieľov, či ako chce byť organizácia oveľa efektívnejšia pri mierových operáciách.vyhlásil Korčok, pričom zdôraznil, že je veľmi dôležité, že sa za túto urýchlenú reformu postavil aj americký prezident.uzavrel.Slovenská republika je dlhodobým podporovateľom reformy OSN, ktorej cieľom je vytvorenie flexibilnejšej a efektívnejšej organizácie. Vo svojich prejavoch v rámci všeobecnej rozpravy 72. zasadnutia VZ OSN ju spomenul i súčasný predseda VZ OSN Miroslav Lajčák a slovenský prezident Andrej Kiska.Donald Trump prehovoril v pléne 72. schôdze Valného zhromaždenia OSN po prvýkrát ako americký prezident.pre TASR to v New Yorku v utorok povedal štátny tajomník rezortu diplomacie SR Ivan Korčok.Zároveň upozornil, že v prejave sa snažil Trump vysvetliť, že toto jeho tvrdenie by nemalo byť namierené proti zvyšku sveta.zdôraznil Korčok.Pripomenul i posolstvá, ktoré zazneli na adresu krajín vnímaných ako hrozba. Na prvom mieste spomenul Severnú Kóreu, ďalej Venezuelu.spresnil štátny tajomník.Taktiež poukázal na to, že na jednej strane prezident Trump v prejave zdôrazňoval suverenitu a nezávislosť štátov, no na druhej strane má EÚ iný, odlišný prístup, v rámci ktorého štáty zdieľajú svoju suverenitu.uzavrel.Trump vo svojom prvom prejave pri príležitosti otvorenia všeobecnej rozpravy 72. schôdze VZ OSN v New Yorku uviedol, že pokiaľ budú Spojené štáty donútené brániť seba alebo svojich spojencov pred severokórejskou agresiou, nebudú mať inú možnosť než "Severnú Kóreu úplne zničiť".Pred prítomnými označil severokórejskú vládu za "narušený režim". Na všetky ostatné štáty naliehal, aby KĽDR spoločne odizolovali, až pokým Pchjongjang neskoncuje so svojím nepriateľským správaním. O severokórejskom vodcovi Kim Čong-unovi sa Trump vyjadril, že sa nachádza na samovražednej misii - svojej vlastnej i svojej krajiny.