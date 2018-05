Korčok: Transatlantické vzťahy prechádzajú svojou najťažšou fázou

Na snímke vľavo námestník ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických pre európske a euroázijské záležitosti Wess Mitchell a vpravo štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok prichádzajú na tlačovú konferenciu po rokovaní v Bratislave 23. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Transatlantické vzťahy prechádzajú svojou najťažšou fázou od 90. rokov. Podstatné však je, aby odlišné záujmy USA a Európy neviedli k ohrozeniu vzájomného partnerstva. Porozhovore s námestníkom amerického rezortu diplomacie pre európske a eurázijské záležitosti Wessom Mitchellom to povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok.Podľa Mitchellových slov sú americké kroky, s ktorými Európa nesúhlasí, nutné. Ide napríklad o hroziace clá na dovoz európskej ocele a hliníka do USA, výčitky amerického prezidenta Donalda Trumpa, že niektorí členovia NATO neprispievajú na spoločnú obranu toľko, čo by mali alebo odstúpenie USA od dohody s Iránom.povedal Mitchell. To je podľa neho v súčasnosti kľúčové.vyhlásil americký diplomat. Korčok ohľadom takzvanej jadrovej dohody s Iránom, od ktorej USA odstúpili, zdôraznil, že transatlantické spoločenstvo sa musí pohnúť z bodu, keď jedna aj druhá strana opakuje svoje odlišné postoje, a sústrediť sa na to, na čom sa zhodnú.naznačil Korčok.Ohľadom výdavkov na obranu Korčok Mitchella ubezpečil, že Slovensko má jednoznačný plán, ako svoje záväzky v NATO naplniť.povedal s tým, že to Slovensko nerobí len kvôli záväzkom, ale najmä pre svoju bezpečnosť.Slovenská a americká strana sa zhodli v otázke konfliktu na Ukrajine. Korčok ocenil, že USA prostredníctvom špeciálneho vyslanca Kurta Volkera vstúpili do procesu tamojšieho mierového vyjednávania.vyhlásil Korčok. S tým podľa neho súvisí aj energetická bezpečnosť.pripomenul.Korčok tiež Mitchellovi spomenul prebiehajúce oslavy 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, ako aj 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.povedal Korčok, ktorý verí, že sa oslavy prejavia aj na počte návštev amerických predstaviteľov.