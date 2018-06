Korčok: Úzka spolupráca medzi EÚ a NATO prináša výsledky

Na archívnej snímke Ivan Korčok. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Luxemburg 25. júna (TASR) - Terajšia dynamika vo vzájomných vzťahoch medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou je obrovským krokom vpred a motiváciou do budúcnosti. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Ivan Korčok to povedal v pondelok k téme bezpečnosti a obrannej spolupráce v segmente rokovania Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) spoločnom s ministrami obrany v Luxemburgu.Podľa Korčoka ide o logickú odpoveď na súčasné bezpečnostné výzvy, ktoré si vyžadujú spoločné a koordinované konanie nás všetkých ako príspevok k mieru a našej bezpečnosti.TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.povedal štátny tajomník Korčok počas diskusie, na ktorej sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Ako zdôraznil, Slovenská republika tiež podporuje aktivity zamerané na boj s hybridnými hrozbami, ktoré nemajú žiadne geografické hranice. Obe organizácie preto musia reagovať na tieto výzvy vo vzájomnej informovanosti.Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa v samostatnom bode venovali aj situácii v Jordánsku, ktoré je neúmerne zaťažené prítomnosťou sýrskych utečencov. Európska únia na to reaguje mobilizovaním dodatočných nástrojov finančnej aj materiálnej podpory.Slovenská republika je v Jordánsku prítomná prostredníctvom podpory rozvojovo-humanitárnych projektov. V roku 2016 bol schválený projekt vo výške 200.000 eur na podporu vzdelávania v oblastiach husto obývaných sýrskymi utečencami, uvádza sa v tlačovej správe MZVaEZ SR.uviedol vo svojom vystúpení Korčok.Jordánsko je dlhodobo závislé na zahraničnej pomoci. V posledných rokoch sa však v dôsledku konfliktov v Sýrii a Iraku - tradičných exportných destináciách pre jordánske výrobky - jeho rozpočtová situácia ešte zhoršila, konštatuje MZVaEZ SR.Ministri počas pracovného obeda diskutovali o situácii v Jemene a vypočuli si správu osobitného splnomocnenca OSN pre Jemen Martina Griffithsa.Popoludní sa venovali aktuálnej situácii v oblasti Afrického rohu a Červeného mora a zhodnotili pokrok v implementácii Globálnej stratégie EÚ.