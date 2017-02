KORČOK:Význam bratislavského summitu presahuje slovenské predsedníctvo

Ivan Korčok, archívne foto. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Bratislava 7. februára (TASR) - Bratislavská cestovná mapa, ktorá bola výsledkom septembrového neformálneho summitu EÚ v Bratislave, bola viackrát zmienená na dnešnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.Išlo o prvé formálne zasadnutie tejto Rady ministrov pod vedením maltského predsedníctva v Rade EÚ. Hlavnou témou bola príprava marcového summitu EÚ, ktorý má popri ekonomických témach tiež zhodnotiť pokrok pri prehlbovaní spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany a prerokovať vonkajšie aspekty migračnej agendy.Korčok v rozhovore pre TASR pripomenul, že pre SR je istým zadosťučinením, že v rámci debát o príprave Európskej rady sa aj dnes mnohí diplomati vracali k bratislavskému summitu, ktorého význam presahuje polročné obdobie slovenského predsedníctva. Potvrdzuje sa najmä jeho význam do budúcnosti, lebo je vnímaný ako začiatok procesu, ktorý bude kulminovať v marci v Ríme počas osláv 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv.Korčok zdôraznil, že Bratislava bola dôležitým začiatkom procesu, ktorý chce dať širšie odpovede o budúcnosti Únie, a v tomto kontexte je vnímaná aj Bratislavská cestovná mapa. Kladie totiž dôraz na implementáciu opatrení prinášajúcich občanom konkrétne výsledky.uviedol Korčok. Dodal, že nič lepšie ako vnútorný trh EÚ nevymyslí, keďže prináša hmatateľné výsledky a veci v prospech občanov.Aj preto slovenský diplomat apeloval na to, aby lídri EÚ dali v marci v Ríme silný impulz a pokyn pre maltské predsedníctvo a členské štáty, aby sa sústredili na konkrétne výsledky - pretože občania čakajú určité upokojenie od Únie, ktorá sa plaví v "búrlivých vodách", a to sa musí prejaviť aj vo výsledkoch.Jedným z citlivých problémov je aj otázka migrácie, pri ktorej sa neformálny summit EÚ na Malte sústredil na vonkajšiu dimenziu tejto problematiky.Korčok zdôraznil, že pokiaľ ide o migráciu, aj z iniciatívy SR vznikol tlak, aby Maltská deklarácia prisúdila viac právomoci národným lídrom a tí tak mohli lepšie riadiť migračný proces. S príchodom jari sa opäť otvorí centrálna stredomorská trasa a hrozí nový príliv migrantov. Korčok ocenil, že na Malte sa pozornosť EÚ sústredila na Líbyu ako na tranzitnú krajinu pre migrantov, ale upozornil, že lídri EÚ musia na marcovom summite jasne určiť, ktoré kroky sa darí napĺňať a v ktorých oblastiach treba prijať účinnejšie opatrenia.