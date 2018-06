Korčuliari majú v Prievidzi opäť k dispozícii in-line plochu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Prievidza 18. júna (TASR) - Zimný štadión v Prievidzi opäť prešiel na letnú verziu. Zabezpečila ju in-line plocha, ktorá je bezplatne dostupná pre verejnosť. Informoval hovorca mesta Michal Ďureje.In-line plochu môžu obyvatelia využívať podľa stanoveného harmonogramu obsadenosti, ktorý je zverejnený na internetovej stránke správcu športovísk v Prievidzi, Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD). "Plocha bude tiež k dispozícii pre individuálne využitie v mesiaci júl počas pracovných dní, teda od pondelka do piatka vždy od 8.00 do 14.00 h. In-line plochu bude správca poskytovať aj kolektívom na základe objednávky u vedúceho športovísk a na základe stanoveného rozpisu. Pre kolektívne využívanie je plocha k dispozícii do 20.00 h. Vstupné je bezplatné," ozrejmil Ďureje. Plochu vedúci športovísk podľa neho poskytne v prípade, že ju využije viac ako desať ľudí.Ihrisko s plastovou podlahou je určené na in-line hokej, in-line korčuľovanie, florbal či hokejbal. Po prvý raz ho na prievidzskom štadióne nainštalovali v roku 2014, zámerom samosprávy v tejto súvislosti je, aby verejnosť mohla toto športovisko využívať celoročne.