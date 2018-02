Kórejská ekonomika stabilne rastie, pomôžu jej aj olympijské hry

Na snímke inštalácia pred Ice Arena Kangnung v olympijskom parku 2. februára 2018 v juhokórejskom Kangnungu. Pjongčang zorganizuje zimné olympijské hry v termíne od 9. do 25. februára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. februára (TASR) - Južná Kórea bude už o niekoľko dní hostiť Zimné olympijské hry v Pjongčangu. Krajina s viac ako 51 miliónmi obyvateľov očakáva pritom aj tento rok veľmi zdravý hospodársky rast na úrovni 2,9 %. Ten bude ťažiť z vývozu, fiškálnych stimulov vlády, ako aj zimnej olympiády. Vo svojej najnovšej analýze to uvádza spoločnosť Coface.Ekonomika Južnej Kórey je podľa ekonómov dlhodobo stabilná.konštatuje manažér Coface Slovensko Juraj Janči. Práve najväčší športový sviatok, ale aj snaha krajiny zlepšiť diplomatické vzťahy so svojím najväčším obchodným partnerom Čínou, majú potenciál zvýšiť príjmy z cestovného ruchu. Bude to však závisieť aj od vývoja bezpečnostnej situácie a hrozieb zo strany severného suseda. Južná Kórea už zvýšila rozpočet na obranu, no rozhodla sa tiež ísť cestou zlepšenia diplomatických vzťahov s Čínou.V krajine rastie aj ziskovosť tamojších firiem a pozitívne sa vyvíja aj podnikateľské prostredie.priblížil Janči.Silnou stránkou ekonomiky je aj dostatočné rozdelenie priemyslu, úspešný vzdelávací systém, vysoké investície do vedy a výskumu a rast investícií v Číne, Vietname a Indii.Oslabenie ekonomickej aktivity Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Južnej Kórey, sa však podľa Coface mierne odrazí aj na raste jej hrubého domáceho produktu. Tamojšia ekonomika, najmä oceliarsky, textilný a lodiarsky priemysel pritom narážajú na silnú čínsku konkurenciu. Slabou stránkou ekonomiky je aj zadlženosť domácností, ktorá sa odráža na slabej spotrebe, starnúce obyvateľstvo, ale aj vysoká nezamestnanosť medzi mladými, a to napriek výbornému vzdelávaciemu systému.Kórejskí investori pôsobia aj na Slovensku. Najväčšími sú automobilka Kia Motors Slovakia, ktorá je desiatou najväčšou firmou v strednej a východnej Európe podľa tržieb v Coface Top 500, a v elektronike dominuje Samsung Electronics Slovakia na 29. mieste v tomto rebríčku.