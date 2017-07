Kórejské lietadlo stratilo kontakt, vyštartovali po ňom stíhačky

Ilustračné foto Foto: Vzdušné sily OS SR Foto: Vzdušné sily OS SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. júla (TASR) - Nemecké úrady dnes informovali, že juhokórejské dopravné lietadlo letiace do Švajčiarska sprevádzali dve nemecké stíhačky na letisko v Stuttgarte po tom, ako stratilo rádiový kontakt.Boeing 777 pristál bezpečne v sobotu večer a zistilo sa, že bol problém s jeho rádiovým vybavením. Polícia uviedla, že dostala približne 250 telefonátov od obyvateľov, ktorí počuli takzvaný sonický tresk spôsobený stíhačkami.Dvestojedenásť pasažierov letu Korean Air zo Soulu do Zürichu muselo stráviť noc na lôžkach v priestoroch terminálu stuttgartského letiska. Nebolo totiž možné v takých neskorých večerných hodinách zabezpečiť autobusy a nebolo voľných ani dosť hotelových postelí.Pasažierov odviezli do Švajčiarska dnes skoro ráno, dodáva agentúra AP.