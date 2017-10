KORŠŇÁK: Nezamestnanosť klesala aj napriek prílevu absolventov

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 20. októbra (TASR) – Trh práce ostáva napätý aj po lete. Nezamestnanosť sa aj v septembri ďalej "zosúvala" na nové historické minimá, a to aj napriek tradičnému septembrovému prílevu absolventov stredných škôl (SŠ), ktorí ďalej nepokračujú v štúdiu, do evidencie úradov práce. Uviedol to v komentári k zverejnenej miere septembrovej nezamestnanosti Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.upozornil.Nezamestnanosť podľa Koršňáka v poslednom období klesá najmä pod vplyvom cyklického oživenia ekonomiky.podčiarkol.dodal Koršňák.Na piatkovej tlačovej konferencii generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Marián Valentovič, za účasti ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) informoval, že miera evidovanej nezamestnanosti v SR v septembri 2017 dosiahla hodnotu 6,42 %. Medzimesačne sa znížila o 0,12 percentuálneho bodu (p.b.), medziročne klesla o 3,00 p.b.