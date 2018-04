KOS v Nitre predstaví najlepšie diela amatérskych fotografov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Nitra 11. apríla (TASR) – Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre predstaví tvorbu neprofesionálnych fotografov, ktorí sa zapojili do súťaže AMFO. Podmienkou účasti bolo predloženie vlastnej autorskej čiernobielej alebo farebnej fotografie.Do tohtoročného regionálneho kola bolo z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce zaslaných 290 fotografií a päť multimediálnych prezentácií od 91 autorov. Amatérski fotografi súťažili vo vekových kategóriách do 16 rokov, do 21 a nad 21 rokov. Najpočetnejšie bola zastúpená kategória farebnej fotografie nad 21 rokov.Na výstave, ktorá potrvá od 12. do 30. apríla v KOS môžu návštevníci vidieť viac ako sto najlepších fotografií.informovali organizátori.