KOSATÍK:Česi a Slováci nemali nikdy v histórii lepšie vzťahy ako teraz

Na archívnej snímke 28. október 1918 na Václavskom námestí v Prahe. Foto: Archív REPROFOTO TASR Foto: Archív REPROFOTO TASR

Bratislava 20. januára (TASR) - Česi a Slováci nemali nikdy v histórií lepšie vzťahy ako v súčasnosti, keď má každý z národov už štvrťstoročie vlastný štát. Česi sa so spoločným štátom viac identifikovali a Slovákom zase pomohol ekonomicky, politicky i kultúrne. V rozhovore pre TASR to pri príležitosti storočnice Československa povedal český spisovateľ a historik Pavel Kosatík.uviedol Kosatík.Obdobie založenia Československa a takzvanú prvú republiku v období 1918-38 si viac pripomínajú v Česku. Kosatík to považuje za logické.konštatoval český spisovateľ a spoluautor televízneho seriálu o spoločnom štáte České storočie.Podľa Kosatíka Slovákom pomohlo, keď sa unitárny štát zmenil na federáciu s platnosťou od roku 1969.upozornil Kosatík s tým, že preto rok 1989 odkryl dlhodobé a neriešené problémy spolužitia oboch národov v spoločnom štáte.dodal Kosatík.