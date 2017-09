Košičania na domácej pôde v 5. kole Tipsport ligy porazili Žilinčanov

Hráči HC Košice, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HC Košice - MsHK DOXXbet Žilina 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)



Góly: 1. Nagy (Hričina, Boltun), 9. Kessel (Kafka, Hovorka), 21. Kafka (Boltun, Čížek), 36. Suja (Kessel, Pacan), 40. Kafka (Hovorka), 56. Pulli (Hovorka, Jenčík) - 12. Rogoň, 23. Stupka (Harant), 30. Húževka (Handlovský, Klimenta). Rozhodovali: Snášel, Orolin - Bogdaň, Jobbágy, vylúčení: 7:8 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 3186 divákov.



Zostavy:



HC Košice: Habal - Čížek, Pulli, Kessel, Bača, Dudáš, Šedivý, Matejka, Koch - Kafka, Hovorka, Jenčík - Klíma, Pacan, Suja - Hričina, Boltun, Nagy - Petráš, Vrábeľ, Šoltés



MsHK DOXXbet Žilina: Mikoláš - Hatala, Mikuš, Poulin, M. Roman, Harant, Luža, Turian, Mendrej - Klimenta, Martindale, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Stupka, Pitt, J. Babka - Váňa, Ondruš, Rogoň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 22. septembra (TASR) - Žilinčania nastúpili s cieľom odčiniť predchádzajúce zaváhania s Trenčínom a dvadsiatkou, no Košičania na to nebrali ohľad. Už v 41. sekunde sa ich kapitán Nagy zbavil protihráča a bekhendovým pokusom prekvapil Mikoláša - 1:0. Domáci pokračovali v nátlakovej hre a dlho sa hralo najmä pred žilinským brankárom. Vyrovnať však mohol Handlovský, ktorý sa v 7. minúte ocitol sám pred Habalom, ale neuspel. O dve minúty hostia prepadli v strednom pásme, Košičania sa dostali do prečíslenia a po peknej kombinácii trojice Hovorka, Kafka, Kessel bolo 2:0. Manko hostí mohlo narásť počas štvorminútového oslabenia v polovici úvodnej časti, no stal sa presný opak. Rogoň na útočnom výpade v oslabení prekvapil košického brankára - 2:1. V 15. minúte Habal opäť vyhral súboj s Handlovským a tak mali Košičania po prvej tretine najtesnejší náskok.Ten zvýšili už po 51 sekundách druhej časti. Pozičnú chybu Žilinčanov využil Kafka, ktorý poľahky zúročil krížnu prihrávku Boltuna - 3:1. Hostí dvojgólová strata vyburcovala k lepšiemu výkonu a ten priniesol výsledky. Energiu im dodal najmä gól Stupku v 23. minúte, ktorý využil priestor pred Habalovou bránkou - 3:2. V 28. minúte bol Húževka v nádejnej pozícii pred košickým brankárom, svoju príležitosť však nevyužil aj pre faul Baču. Žilinský veterán si to vynahradil v následnej presilovke, ktorú ukončil gólom na 3:3. Hra získala spád a zaujímavé situácie boli vidieť na oboch stranách. Hostia mohli obrat dokonať počas presilovky v 32. minúte, no dôležitý štvrtý gól pridali Košičania. Suja, ktorý sa po dvojzápasovej absencii vrátil do zostavy, sa ideálne zorientoval pred Mikolášom a upravil na 4:3. V 38. minúte hostia vyriešili črtajúcu sa gólovú hrozbu dvoma faulmi, ktoré vyústili do oslabenia troch proti piatim. V ideálnej početnej výhode Kafka strelou z ostrého uhla nachytal Mikoláša a náskok Košíc bol opäť dvojgólový - 5:3.V 44. minúte dostali aj hostia možnosť presilovky o dvoch hráčov. Rovnú minútu trvajúcu výhodu však nevyužili aj zásluhou brankára Habala, ktorý sa vyznamenal najmä proti dobre mierenej strele Pitta. Hokej mal aj naďalej solídne tempo a o zdramatizovanie sa v 47. minúte neúspešne pokúsil žilinský obranca Roman, ktorý sa ocitol v sľubnej streleckej pozícii. Domáci si v ďalšom priebehu bez väčších problémov udržiavali náskok. Gólovú poistku Košičanov pridal v 56. minúte obranca Pulli - 6:3.