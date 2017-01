Košičania nedali doma Žiline šancu, vyhrali 4:1

Na snímke brankár Žiliny Tomáš Tomek. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

HC Košice - MsHK Žilina 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Góly: 1. Šedivý (Nagy), 13. Bicek (Jenčík, Vašíček), 33. Bicek (Jenčík, Šmach), 47. Jenčík - 11. Matis (Novotný, Stupka). Rozhodovali: Snášel - Bednár, Gavalier, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2196 divákov.



Zostavy:

HC Košice: Kopřiva - Dudáš, Deyl, Šedivý, Koch, Jankovič, Šmach, Vašíček - Nagy, Boltun, Hričina - Spilar, Suja, Varga - Bicek, Jenčík, Milý - Šoltés, Klíma, Bartoš



MsHK Žilina: Tomek - Brejčák, Juraško, Gutwald, Rehák, Drábek, Macejko, Prokop, Mendrej - Handlovský, Hruška, Hovorka - Jurík, Húževka, Švihálek - Matis, Novotný, Stupka - Rogoň, Ondruš, Gmitter

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. januára (TASR) - V košickom tíme nastúpil po dvoch mesiacoch útočník Gabriel Spilar, domácim však ešte stále chýbali ďalší skúsený útočník Marek Bartánus i obranca Lukáš Matejka. Hostia pricestovali bez trojice Mikuš, Holovič, Konečný.Domáci chceli po dvoch domácich prehrách zabrať naplno a túto ambíciu napĺňali od prvých minút. Už po 22. sekundách bol vylúčený Hruška a na konci prvej minúty otvoril skóre obranca Šedivý - 1:0.Hostí to však nepoložilo a tí sa snažili o vyrovnanie. V 4. minúte zakombinovali v útočnom pásme Handlovský s Hovorkom a veľa nechýbalo, aby druhý menovaný vyrovnal. Krátko na to mohol dobrú prácu Nagya využiť Hričina, ale pred odkrytou bránkou ho hostia stihli pokryť. V 11. minúte sa v obrannom pásme domácich zrazili práve Košičania Nagy a Hričina, využil to Matis a spomedzi kruhov vyrovnal - 1:1. Domáci však získali náskok späť už o dve minúty, keď Bicek namieril svoju strelu švihom do hornej časti Tomekovej bránky - 2:1.V druhej časti si tímy dávali pozor predovšetkým na obranu a disciplínu a vyložených šancí preto veľa nebolo. V 25. minúte Kopřiva správne zareagoval na nebezpečnú strelu Šviháleka spoza hráča, na opačnej strane vytiahol Tomek proti Klímovej strele efektný zákrok lapačkou. V 33. minúte Bicek opäť prekvapil Tomeka a náskok domácich bol už dvojgólový - 3:1.Košičania v tretej časti kontrolovali vývoj zápasu. Súpera nepúšťali do nebezpečných situácií a omnoho častejšie sa hralo pred Tomekom. Žilinský brankár v 47. minúte podcenil ľahký puk, vyrazil ho priamo pred Jenčíka a ten zblízka zvýšil na 4:1. V 55. minúte mali hostia možnosť presilovej hry, no k ohrozeniu Kopřivu sa nedostali a mohli byť radi, že strela Jenčíka neskončila v ich bránke. Domáci si napokon víťazstvo postrážili.