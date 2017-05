Košičania oslavujú postup do najvyššej futbalovej súťaže

Radosť futbalistov FC VSS Košice Foto: Teraz.sk/Facebook FC VSS Košice Foto: Teraz.sk/Facebook FC VSS Košice

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 28. mája (TASR) - Vytúžený postup sa podaril, futbalisti FC VSS Košice si vybojovali návrat do najvyššej futbalovej súťaže. V predposlednom kole II. ligy triumfovali nad Sereďou 2:1 a o postupovú priečku už neprídu. Hráči i tréneri hovorili o zadosťučinení, no či bude košický klub naozaj pôsobiť vo Fortuna lige, ukáže čas.Víťazstvo nad Sereďou sa nerodilo ľahko, no napokon si zverenci Jozefa Majoroša pripísali vytúžené tri body.uviedol tréner JozefMajoroš.Jeho asistent Peter Šinglár bol pred dvomi rokmi ešte ako aktívny hráč pri tom, keď košický tím opustil najvyššiu slovenskú súťaž. Výsledky mal pritom solídne, no dôvodom vypadnutia bolo neudelenie licencie pre najvyššiu súťaž pre neuhradené finančné záväzky. Pocity z vybojovania si návratu do elitnej súťaže boli pre Šinglára špeciálne.poznamenal Šinglár.Keby sa košický klub v budúcej sezóne neobjavil v najvyššej súťaži, bolo by to sklamanie aj pre jedného z najskúsenejších hráčov súčasného kádra Jaroslava Kolbasa.uviedol.K tomu, aby FC VSS Košice skutočne účinkoval vo Fortuna lige je potrebné vyrovnanie všetkých finančných záväzkov. To bolo dôvodom neudelenia licencie pred dvomi rokmi a ani v nedávnom období nebola situácia ideálna.poznamenal tréner Jozef Majoroš.