Košičania pripravili muzikál, benefíciou chcú pomôcť Ukrajinčanom

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. decembra (TASR) - Košičania budú mať opäť možnosť zúčastniť sa na vianočnom benefičnom koncerte na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine s takmer stovkou účinkujúcich. Po vzore predchádzajúcich dvoch rokov, kedy najväčšia košická časť Západ usporiadala charitatívny novoročný koncert v kostole sv. Gorazda na sídlisku Terasa, sa teraz spoločne so spoluorganizátormi Koinoniou Ján Krstiteľ a Úsmevom ako dar rozhodli pre ešte väčší projekt. Hudobno-tanečno-spevácky muzikál vrátane veľkej zvukovo-svetelnej réžie bude v sobotu (30.12.) v košickom Spoločenskom pavilóne.Charitatívny rozmer bude mať predovšetkým dobrovoľné vstupné, ktorým Košičania prispejú na 'strechu nad hlavou' rodinám s deťmi, ktoré o domovy prišli počas vojnového konfliktu na Ukrajine, konkrétne na prevádzku ubytovacieho zariadenia Zakarpatie v Užhorode.V muzikálovom programe inšpirovanom známym príbehom o dvanástich mesiačikoch sa predstavia detskí i dospelí interpreti spevu, tanca či divadla. To všetko v sprievode kapely K:Music. Návštevníci si vypočujú aj tradičné koledy v úplne inom hudobnom spracovaní, ako sú zvyknutí a medzi spevákmi sa predstaví aj Tomáš Buranovský či Rony Haluzová. Koncert si vďaka špeciálnym vízam prídu pozrieť aj niektoré z postihnutých rodín a opustených detí z vojnových oblastí, a tiež rehoľná sestra Marietta, ktorá je už 12 rokov v priamom kontakte počas terénnej sociálnej práce na Ukrajine.Koncerty pre Ukrajinu mali podľa organizátorov doposiaľ značný úspech.uviedol koordinátor projektu pomoci Ukrajine a manažér organizácie Úsmev ako dar, Radoslav Dráb.Rok 2018 však bude podľa jeho slov náročný najmä na opätovnú integráciu týchto rodín do reálneho života, a tiež na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, keďže na Ukrajine neexistuje systém verejného zdravotného poistenia.doplnil vedúci oddelenia kultúry Miestneho úradu Košice-Západ Dominik Béreš.