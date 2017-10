Košičania si s Bystricou poradili v 13. kole 5:2

Na snímke maskot HC Košice Vrana v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Košice – HC 05 iClinic Banská Bystrica 20. októbra 2017 v Košiciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

HC Košice - HC'05 iClinic Banská Bystrica 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)



Góly: 12. Šoltés (Dudáš, Nagy), 39. Kafka (Hovorka, Jenčík), 45. Kafka (Hovorka), 51. Jenčík (Hovorka, Kafka), 58. Jenčík (Hovorka, Kafka) - 40. Bubela (Hohmann, Bartánus), 45. Faille (Ďatelinka, Kubka). Rozhodovali: D. Konc, J. Konc - Gavalier, Smrek, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4734 divákov.



Zostavy:



HC Košice: Habal - Dudáš, Šedivý, Čížek, M. Bača, Pulli, Kessel, Koch, Matejka, - Hričina, Boltun, Nagy - Kafka, Jenčík, Hovorka - Klíma, Pacan, Koyš - Suja, Vrábeľ, Šoltés



HC '05 iClinic Banská Bystrica: Lassila - Kubka, Ďatelinka, Gélinas, Mihálik, Sedlák, Brejčák, Košecký - Faille, Surový, Brittain - Hohmann, Bubela, Bartánus - Lamper, Češík, Belluš - Valent, Andrisík, Gabor

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. októbra (TASR) - Šláger 13. kola sa začal vo svižnom tempe, v ktorom však nad počtom streleckých príležitostí dominovala bojovnosť. Tímy si dávali pozor najmä na defenzívu, ale postupne predsa len pribúdali strelecké príležitosti. V 3. minúte Suja zblízka neprekvapil brankára hostí a krátko nato mal prácu videorozhodca, ktorý posúdil pokus obrancu Ďatelinku ako nególový. V 9. minúte mali hostia prvú presilovku, ale najväčšiu šancu mal počas nej domáci Kafka, no Lassilu neprekonal. Ako naložiť s početnou výhodou ukázali Košičania v 12. minúte. Domáci zovreli súpera v obrannom pásme, Dudáš posunul puk Šoltésovi, ktorý strelu bez prípravy namieril presne - 1:0.Prvá polovica druhej časti priniesla povestné ticho pred búrkou. Do 30. minúty bolo dianie najmä o pozorných obranách a viacerých dôrazných zákrokoch. V polovici druhej časti sa o využitie presilovky snažil Hovorka, jeho efektnú strelu bez prípravy však zmaril Lassila pohotovým zákrokom. V 34. minúte vyústil tlak Košičanov do nebezpečného pokusu obrancu Matejku, ale aj tentoraz si fínsky brankár poradil. Na strane domáceho brankára Habala stálo krátko nato aj šťastie. Zmätky okolo jeho bránkoviska nevyužil dorážajúci Belluš, o čom sa rozhodcovia presvedčili po porade s videorozhodcom. Krátko nato na opačnej strane Koyš unikol Brejčákovi, obranca hostí ho fauloval, ale košický útočník nezrealizoval trestné strieľanie ideálne. Rušný úsek druhej tretiny vyvrcholil dvoma gólmi. Najskôr druhá útočná formácia Košičanov dotiahla kombináciu do gólového konca, o ktorý sa postaral Kafka - 2:0. Tento stav však vydržal iba 63 sekúnd, keď obrana domácich nechala priveľa priestoru Bubelovi, ktorý zo strednej vzdialenosti prestrelil Habala - 2:1.Aj v tretej tretine sa zopakovalo dianie s postupnou gradáciou. Po opatrnejších minútach využil pozičnú chybu domácich Faille, ktorý ušiel do brejku a vyrovnal na 2:2. Na radosť domácich divákov však tento stav vydržal iba 48 sekúnd. Strieľanú prihrávku Hovorku využil tečujúci Kafka na tretí gól Košíc - 3:2. Obrana Košičanov fungovala lepšie než hostí, ktorí v tretej časti viackrát prepadli v strednom pásme. V 51. minúte to využil Jenčík, ktorý v úniku dvoch proti jednému zužitkoval Hovorkovu prihrávku - 4:2. Pekný hokejový moment priniesla 55. minúta, keď si obranca Dudáš utvoril streleckú pozíciu, ale gólovú radosť mu nedopriala rýchla lapačka Lassilu. Jenčíkov útok ukončil svoju bodovú žatvu v 58. minúte, keď bol na konci rýchlej spolupráce práve jej stredný útočník - 5:2.