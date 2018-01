Košičanky idú do odvety pohára FIBA s cieľom zmazať 14-bodové manko

Na snímke vľavo hráčka Košíc Viktória Baughová, vpravo tréner Košíc Peter Jankovič. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Ďalšie osemfinálové zápasy EP FIBA:



Reyer Benátky - Saint-Amand (prvý zápas 87:68)

Hatay BB - Jenisej Krasnojarsk (70:65)

TTT Riga - Mersin (70:88)

Spar Citylift Girona - Olympiakos Pireus (60:65)

Virtus Eirene - Basket 90 Gdyňa (76:72)

Carolo Basket - Artego Bydgoszcz (83:62)

Sleza Wroclaw - SKC Székszard (77:72)

Košice 10. januára (TASR) - S imperatívom stiahnuť 14-bodové manko z prvého zápasu nastúpia basketbalistky Good Angels Košice proti Basket Landes. V prvom osemfinálovom zápase Európskeho pohára FIBA ťahali za kratší koniec, no v štvrtkovej odvete (od 18.00 h) by rady využili domáce prostredie. Tréner Peter Jankovič verí svojmu družstvu a varuje ho pred podvedomou snahou rozhodnúť zápas už v prvej štvrtine.Košičankám v prvom zápase nevyšla najmä úvodná štvrtina, ktorú prehrali 8:26. Postupne síce sťahovali priepastné manko, ale záver patril domácim hráčkam, ktoré si do odvety prenesú 14-bodový náskok (69:55).uviedol Jankovič.Jeho zverenky sa na odvetu EP FIBA naladili víťazným dvojzápasom vo Východoeurópskej lige (EEWBL), v ktorej uzavreli pôsobenie v A-skupine bez prehry. Víťazstvom by radi potešili seba i divákov aj vo štvrtok, na postup však budú musieť vyhrať minimálne o 15 bodov.upozornil Jankovič. K dispozícii by mal mať všetky hráčky, vrátane Dominiky Deptovej, ktorá v druhom zápase víkendového turnaja EEWBL pauzovala.Výhodou Good Angels by malo byť domáce prostredie, ktoré im v minulosti vo vyraďovacích dvojzápasoch viackrát pomohlo. Hráčky si uvedomujú, že francúzsky tím kožu lacno nepredá a na postup budú musieť siahnuť na dno síl.uviedla rozohrávačka Barbora Bálintová.