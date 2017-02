Košičanky vyhrali aj v Cegléde a postúpili do štvrťfinále EP

Na snímke fanúšikovia družstva GA Košice Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

EP FIBA, odvetný zápas:



VBW CEKK Cegléd - Good Angels Košice 70:77 (32:43)

Najviac bodov Cegléd: Nagy-Bujdosová 25 Škoričová 18, Serbanová 10,



Zostava a body Good Angels: Oblaková 22, Jurčenková 14, Baughová 11, Allenová 11, Bálintová 6 (Kupčíková 11, Stehlíková 2, Žirková 0, Baburová 0).



Rozhodovali: Csender, Tomič, Kučerová, TH: 24/17 - 18/10, trojky: 7 - 5, os. chyby: 24:26.



/prvý zápas: 64:79, postupujú Good Angels Košice/



Cegléd 16. februára (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice zvíťazili v odvetnom zápase Európskeho pohára FIBA na palubovke maďarského tímu VBW CEKK Cegléd 77:70 a postúpili do ďalšej fázy súťaže. Košičanky si do odvetného zápasu prenášali 15-bodový náskok z prvého duelu a medzi štyri najlepšíe tímy EP FIBA postúpili po dvoch víťazstvách. V nasledujúcej fáze európskej súťaže číslo dva sa k štyrom najlepším tímom EP FIBA pripojí aj štvorica družstiev z Euroligy.Košičanky mali slabší vstup do zápasu a v prvej štvrtine prehrávali 2:8 i 5:12. Do konca úvodnej desaťminútovky však stihli pribrzdiť rýchlo narastajúce skóre v prospech domácich. Druhá štvrtina priniesla zlepšený výkon slovenského majstra, ktorého obrat z 25:18 na 25:26 zavŕšila trojkou Oblaková. Košičanky v závere prvého polčasu ovládli palubovku a po pokuse Allenovej spoza trojkového oblúka viedli v 20. minúte 43:32.Tretia štvrtina opäť patrila maďarskému družstvu, ktoré nechcelo sklamať domácich fanúšikov. Hráčky Ceglédu v nej stiahli 11-bodový náskok Košičaniek na dva body, no v súčte s prvým zápasom stále prehrávali o 17. Táto skutočnosť dodávala Košičankám istotu. V záverečnej časti preto umnou hrou kontrolovali postupový výsledok a napokon dosiahli vytúžený postup.