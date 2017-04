Košice a Urbariát Kavečany sa dohodli na nevyberaní parkovného pri zoo

Ilustračná fotografia, ZOO Košice. Foto: TASR Foto: TASR

Košice 27. apríla (TASR) - Mesto Košice a Urbariát Kavečany, p.s., sa dnes dohodli, že na parkovisku pri zoologickej záhrade sa parkovné vyberať nebude. TASR o tom informovala hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.Na Veľkonočnú nedeľu (16.4.) vlastníci pozemkov prostredníctvom urbariátu vyberali poplatky od návštevníkov zoo. Vlastníkom stavby parkoviska je mesto a parkovisko je prístupné verejnosti ako bezplatné. Mesto preto vyberanie poplatkov označilo za neoprávnené. Urbariát na to reagoval, že mesto ani Zoologická záhrada Košice nemali snahu sa dohodnúť na užívaní neusporiadaných pozemkov.Podľa Šnajdárovej na dnešnom rokovaní sa mesto dohodlo so starostom Mestskej časti Košice - Kavečany Martinom Balčíkom a predsedom Urbariátu Kavečany, p.s., Jozefom Človečkom na ďalšom postupe riešenia vlastníckych práv k pozemkom." priblížila Šnajdárová.Mesto podľa dohody bezodkladne predloží návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré sa nachádzajú pod asfaltovými plochami slúžiacimi ako parkovisko pred zoo a urbariát doručí bezodkladne mestu návrh na zverenie asfaltových plôch (parkoviska) do správy Urbariátu Kavečany, p.s.Ako dodala hovorkyňa, mesto bude minimálne raz mesačne informovať urbariát o procese riešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v areáli zoo.