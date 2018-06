Košice chcú, aby parkovacia spoločnosť EEI odišla zo všetkých lokalít

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. júna (TASR) – Usporiadaním vzťahov s parkovacou spoločnosťou EEI sa na svojom pondelkovom rokovaní opäť zaoberali košickí mestskí poslanci. Viceprimátora Martina Petruška (Smer-SD) požiadali, aby spomínanú spoločnosť vyzval na vrátenie parkovacieho systému v celom meste a rokoval s ňou o usporiadaní vzťahov. Následne chce mesto parkovanie spravovať vo vlastnej réžii. Rokovania sa zúčastnili i viacerí nespokojní Košičania.Podľa Petruška bolo veľa indícií rôznych inštitúcií o neplatnosti zmluvy mesta s EEI. Požiadali preto nezávislú inštitúciu, Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, o vypracovanie analýzy, ktorá by zhodnotila pravdepodobnú platnosť alebo neplatnosť zmluvy a navrhla ďalšie právne kroky.uviedol Petruško.Poslanci tiež schválili, aby jednotlivé požiadavky boli zrealizované do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva.V rámci usporiadania vzťahu s parkovacou spoločnosťou EEI mesto pôvodne navrhovalo, aby dostala maximálne 200.000 eur bez DPH ako kompenzáciu za predčasné skončenie prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách. Za technické zhodnotenie vzťahujúce sa na rezidentské lokality, ktoré táto spoločnosť zrealizovala, malo mesto zaplatiť kúpnu cenu najviac 1.110.000 eur bez DPH.Ako povedal Petruško, to, či je zmluva mesta s EEI platná, nič nemení na tom, aby ľudia platili parkovné.skonštatoval Petruško.Poslanec Marcel Gibóda (nezávislý) povedal, že rozhodnutie poslancov je jednou z alternatív, ktorú prezentovala aj analýza Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.uviedol Gibóda.Od 1. júla 2016 sa zóna plateného parkovania v centre mesta rozšírila o desať mestských lokalít. Košickí mestskí poslanci schválili v polovici júna v tom istom roku bratislavskej spoločnosti EEI, ktorá spravuje parkovanie v centrálnej mestskej zóne, prenájom viacerých úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Tento krok sa stretol s vlnou nevôle, aktivisti zvolali viacero protestov a spísali petíciu za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice.Vo februári tohto roka poslanci uznesením požiadali vtedajšieho primátora Richarda Rašiho (Smer-SD), aby začal rokovať s parkovacou spoločnosťou EEI o uzatvorení dohody o ukončení prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách 1 až 10.