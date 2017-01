Košice chcú z eurofondov rozšíriť kapacity štyroch materských škôl

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. januára (TASR) – Mesto Košice plánuje s podporou eurofondov rozšírenie kapacít štyroch materských škôl o celkový počet 198 miest. Nové triedy pre deti by mali pribudnúť v materských školách Azovská, Muškátová, Húskova a na elokovanom pracovisku Materskej školy (MŠ) Žižkova na Turgenevovej ulici. Tieto predškolské zariadenia sa nachádzajú v mestských častiach Nad jazerom, Západ, Sídlisko KVP a Juh.Hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová dnes TASR potvrdila, že v súčasnosti prebieha spracovanie projektových dokumentácií. Mestské zastupiteľstvo v decembri 2016 schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Celková výška oprávnených výdavkov je v sume zhruba 2,046 milióna eur, výška spolufinancovania pre mesto je päť percent.Vytvorenie nových tried pre deti vo veku tri až päť rokov majú priniesť stavebno-technické úpravy nevyužitých priestorov. "" konštatovala Šnajdárová.Kapacita by sa mala podľa plánov zvýšiť v MŠ Azovská o 22 miest, v MŠ Muškátová o 88 a v MŠ Húskova a MŠ Žižkova - elokované pracovisko Turgenevova po 44 miest.Projekty v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podliehajú dvojkolovému schvaľovaniu. Magistrát predpokladá, že rozhodnutia budú vydané v priebehu prvého polroka tohto roka.