Košice chcú zafixovať ceny za odpad na niekoľko rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 1. júna (TASR) - Mesto Košice chce zafixovať ceny za odpad minimálne do roku 2021. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.Mesto podľa jej slov vyzvalo na základe uznesenia z májového rokovania Mestskej rady v Košiciach spoločnosť WOOD Waste Management Ltd., ktorá je majoritným akcionárom v spoločnosti KOSIT, a.s., na rokovania o cenách za odpad do konca platnosti zmluvy v roku 2021. Predstavitelia mesta a spoločnosti WOOD Waste Management sa stretli 30. mája.vysvetlila Šnajdárová.Ako doplnila, majoritný akcionár v KOSIT, a.s., bol zároveň požiadaný o to, aby predložil návrh dodatku zmluvy do 19. júna 2017. "V tento deň sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom budú poslanci schvaľovať predaj 29 akcií mesta Košice v spoločnosti KOSIT, a.s.," povedala Šnajdárová.V prípade, že sa predaj 29 akcií mesta Košice v spoločnosti KOSIT, a.s., neuskutoční, ostane v platnosti súčasné znenie zmluvy mesta s touto spoločnosťou a majoritný akcionár si môže uplatňovať valorizáciu úpravou jednotkových cien.dodala hovorkyňa mesta.