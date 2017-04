Košice kandidujú na usporiadanie MS veteránov v orientačnom behu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 24. apríla (TASR) - Košice sú jeden z troch kandidátov na usporiadanie majstrovstiev sveta veteránov v orientačnom behu v roku 2020. Podľa svetového šampióna z roku 2011 Jozefa Polláka je veľká šanca, že júlový kongres pridelí podujatie práve Slovensku. Zúčastniť by sa na ňom mohlo až 4000 pretekárov, ktorí by súťažili vo vekových kategóriách od 35 rokov.Pracovnú návštevu Košíc absolvoval zástupca Medzinárodnej federácie orientačného behu Áron Less, podľa ktorého by bola metropola východného Slovenska vhodným dejiskom takéhoto podujatia.uviedol Less. Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu sa konajú každý rok a Slovensko má už za sebou neúspešnú kandidatúru na MS 2018.Tie sa budú konať v Dánsku, no dva roky nato by sa podujatie mohlo uskutočniť na Slovensku.uviedol predseda klubu orientačného behu Akademik TU Košice Pollák. Konečné rozhodnutie padne na júlovom kongrese v Estónsku. Veteránske kategórie začínajú v tomto športe od 35 rokov a posúvajú sa po päťročných intervaloch až po kategóriu nad 95 rokov. Majstrovstvá sveta by mali trvať 8 až 9 dní a súťažiť by sa malo v troch disciplínach - šprint, stredná trať (25 - 30 minút) a dlhá trať (40 - 60 minút).uviedol Pollák, ktorý zároveň prezradil, že šprintérske preteky by sa konali v Košiciach, finále na strednej trati v Slanskej Huti a preteky na dlhej trati na Silickej planine v Slovenskom krase.