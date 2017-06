Košice majú oddnes leteckú linku do nemeckého Kolína

Letisko Košice, ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Košice 25. júna (TASR) – Košice majú oddnes pravidelné letecké spojenie s nemeckým Kolínom nad Rýnom. Linku dvakrát týždenne prevádzkuje spoločnosť Wizz Air. Už v sobotu (24.6.) otvorili leteckú linku z Košíc aj do izraelského Tel Avivu.Podľa riaditeľa košického letiska Michaela Tmeja znamenajú nové destinácie ďalší úspech v rozvíjaní letiska a prinášajú nový potenciál aj pre mesto a celý región.povedal pre novinárov.Prvý prílet lietadla Airbus A320 z Kolína privítali predstavitelia letiska, mesta, Košického samosprávneho kraja (KSK) i organizácií cestovného ruchu.Primátor mesta Richard Raši pripomenul, že oddnes majú Košice viac ako 500 destinácií na jeden prestup.uviedol. Verí, že linka prispeje k príchodu ďalších investícií zo západnej Európy. Veľký potenciál vidí vo využívaní letiska aj zo strany obyvateľov z prihraničných oblastí Ukrajiny.Zriadenie leteckej linky do Nemecka podporil aj Košický samosprávny kraj. Jeho podpredseda István Zachariaš skonštatoval, že košické letisko je síce malé, ale s veľkými ambíciami.povedal.Medzi cestujúcimi v dnešnom lete z Kolína do Košíc bola aj 36-ročná Anna s dcérou, ktoré smerovali do Michaloviec.povedala pre TASR.Linka medzi Košicami a Kolínom funguje počas letného letového poriadku vo štvrtok a v nedeľu a počas zimného letového poriadku v pondelok a piatok.