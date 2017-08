Košice plánujú presťahovať Divadlo Romathan a predať jednu budovu

Košice. Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 22. augusta (TASR) - Košickí krajskí poslanci schválili na poslednom rokovaní zámer Košického samosprávneho kraja (KSK) predať formou verejnej súťaže budovu na Štefánikovej ulici minimálne za 585.000 eur. Odsúhlasili i podmienky verejnej súťaže.V budove sídli v súčasnosti rómske Divadlo Romathan. Podľa KSK divadlo dlhodobo zápasí s problémami vyplývajúcimi z nevhodných priestorov. Budova totiž nebola stavebne určená na divadelné účely a v havarijnom stave je elektroinštalácia i strecha.KSK plánuje divadlo presťahovať do objektu na Továrenskej ulici, ktorý spravuje stredná odborná škola." uvádza sa v materiáli, ktorý schválili poslanci.Podľa predsedu KSK Zdenka Trebuľu sa už niekoľko rokov snažia vybudovať priestory, ktoré by zabezpečovali nielen činnosť Divadla Romathan, ale slúžili i širšiemu účelu. Ako povedal, diskutoval o tom i so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom.uviedol predseda KSK Zdenko Trebuľa.Okrem budovy na Štefánikovej ulici KSK plánuje predať i pozemky s celkovou rozlohou 753 metrov štvorcových. Minimálna cena vo verejnej súťaži vychádza zo znaleckého posudku.Poslanec Rastislav Trnka argumentoval, že cena je nízka. Podľa neho nezodpovedá trhovej cene, za aké sa predávajú budovy v tejto lokalite.Trebuľa tvrdí, že sa schvaľovali podmienky verejnej obchodnej súťaže.povedal Trebuľa s tým, že ak cena nebude vyhovovať zastupiteľstvo to nemusí prijať.Súťaž plánuje KSK vyhlásiť v nasledujúcich týždňoch.