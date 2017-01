Košice sú rastúcim IT centrom, chýbajú však odborníci

Košice, ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Košice 31. januára (TASR) – Zamestnancov v informačných technológiách (IT) v Košiciach je v súčasnosti viac ako 10.000. IT sektor má podľa výkonnej riaditeľky Košice IT Valley Kristíny Kertészovej potenciál v najbližších rokoch rásť až o 1000 pracovných miest ročne, problémom je však nedostatok kvalifikovaných ľudí.uviedla Kertészová pre TASR.Jednotliví členovia klastra Košice IT Valley podľa nej kontinuálne pracujú na príprave absolventov v oblasti IT pre prax. Biznis sféra spolupracuje na vzdelávaní s inštitúciami a realizujú sa rôzne vzdelávacie programy pre potreby praxe.konštatovala výkonná riaditeľka.Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, verejnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster, v súčasnosti má 49 riadnych a štyroch pridružených členov. Jeho hlavným cieľom je vytvárať podmienky na rozvoj IKT priemyslu a tým napomáhať zvyšovaniu kvality života v regióne východného Slovenska.