Košice ukončili mizériu,trenčianska trvá, Ölvecký: Trestali naše chyby

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 4. januára (TASR) - V zápase HC Košice - HK Dukla Trenčín išlo o mimoriadne cenné body. V šlágri 33. kola hokejovej Tipsport Ligy ich získali Košičania, ktorí tým bodovali po troch prehrách. Naopak slabšie výsledky Dukly v nedávnych zápasoch vyústili do straty prvého miesta, na ktorom Trenčania trónili prakticky od začiatku sezóny.Trenčania cestovali do Košíc po tom, čo zo štyroch zápasov prehrali tri. To nebola bilancia, na ktorú by boli "vojaci" pyšní a vylepšiť si ju chceli proti Košičanom, ktorí tiež nemohli hovoriť o ideálnej hernej pohode. Tí prehrali tri zápasy v rade a deň pred zápasom s Trenčínom došlo aj k výmene trénerov. Trenčania mali zápas sľubne rozohraný, viedli 1:0 i 2:1, ale slabý výkon v tretej tretine ich stál bodyuviedol trenčiansky útočník Peter Ölvecký.Trenčania sa od úvodných kôl usadili na čele tabuľky a dlhé týždne s veľkým bodovým odstupom viedli ligový pelotón. Ich náskok sa však postupne zmenšoval a ich povianočná herná kríza vyústila k strate líderskej pozície. Na tú sa vo veľkom štýle posunili Banskobystričania, ktorí vyhrali vo Zvolene 8:1.poznamenal Ölvecký.Ani cenné víťazstvo nad Trenčínom nič nemohlo zmeniť na priebežnej 4. priečke Košičanov. Zmenšila sa však ich strata na prvú priečku, ktorá je pred víkendovým dvojkolom sedembodová.povedal útočník Richard Jenčík, ktorý k výhre prispel gólom v presilovke.priznal.Košický klub začal nový rok zmenou na trénerskom poste. Ľudové porekadlo o novej metle sa potvrdilo a Košičania pod vedením trénerov Marcela Šimurdu a Petra Bartoša získali cenné tri body.dodal Jenčík s úsmevom.