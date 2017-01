Košice uzavreli domácu sériu výhrou nad Liptovským Mikulášom

HC Košice, archívna snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)



Góly: 25. Šoltés (Suja, Deyl), 44. Boltun (Jenčík, Suja), 56. Jenčík (Nagy), 60. Nagy - 17. Rud. Huna (Cibák, Burzala), 30. Števuliak (Stümpel, Kabáč). Rozhodovali: Orolin - Gajan, Smrek, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše Nagy (Koš.) 10 min. za nešp. správ., Števuliak (Lip. M.) 10 min. za napadn. hlavy a krku, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 2496 divákov.



Zostavy:



HC Košice: Kopřiva - Dudáš, Deyl, Matejka, Koch, Vašíček, Šmach, Jankovič - Jenčík, Boltun, Nagy - Milý, Suja, Varga - Bicek, Klíma, Bartoš - Šoltés, Šedivý, Bartánus



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Križan - Burzala, Mezovský, Nádašdi, Šiška, Kadlubiak, Moravčík, Makovský - Rud. Huna, Cibák, J. Sukeľ - Kriška, Uhrík, Uram - Števuliak, Stümpel, Kabáč - Lištiak, Piatka, Laco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 15. januára (TASR) - V zostave domácich sa po mesačnej absencii objavil útočník Marek Bartánus, ktorý nastúpil po boku Eduarda Šedivého. Toho tréner Čada opäť zaradil na pozíciu útočníka. Hosťom chýbali Richard a Róbert Hunovci, Richard Stehlík i Igor Bobček.Košičania chceli odčiniť piatkovú domácu prehru s Banskou Bystricou a zároveň uzavrieť štvorzápasovú domácu sériu víťazstvom. Už v 20. sekunde hrali domáci presilovú hru, v ktorej bol najbližšie ku gólu Varga, ale nenamieril presne. Košičania sa v prvej desaťminútovke snažili o úvodný gól, boli ofenzívne aktívnejší, ale z výhodných pozícií ich vytláčala obrana Liptákov. Ani presilová hra domácich v 12. minúte nebola využitá a tak prišiel trest. V 17. minúte Rudolf Huna vyhral osobný súboj s obrancom Kochom, položil si brankára Kopřivu a rutinérsky otvoril skóre - 0:1.Liptákov úvodný gól osmelil a v druhej časti bol k videniu vyrovnaný hokej. V 25. minúte domáci hráči využili presilovku, keď bol na konci rýchlej spolupráce Dávid Šoltés - 1:1. Nerozhodný stav však dlho nevydržal. O päť minút sa Stümpel dostal pred bránku, neunáhlil sa a čepeľ Števuliakovej hokejky našiel ideálne - 1:2. Košičanom sa dlho nedarilo prekvapiť obranu hostí, ktorí sa snažili hrýzť z rýchlych brejkov.Aj k vyrovnaniu na 2:2 pomohla domácim presilovka. V 44. minúte Jenčíkovu strieľanú prihrávku tečoval Boltun a brankár Križan bol bezmocný - 2:2. V 49. minúte si Košičania vytvorili tlak, šance Klímu i Bartoša však pozorný Križan zmaril. Krátko na to sa do úniku dostal Lipták Rudolf Huna, ale ani on nenaklonil skóre na stranu svojho tímu. Od 56. minúty domáci prvýkrát v zápase viedli. Ich gól padol opäť v presilovke, tentoraz Nagyovu strieľanú prihrávku usmernil Jenčík - 3:2. Konečnú podobu výsledku dal v 60. minúte domáci kapitán Nagy, ktorý pri powerplay súpera využil nedorozumenie hráčov hostí a pohodlne uzavrel na 4:2.