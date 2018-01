Košice vysoko porazili Poprad, Nové Zámky remizovali s L. Mikulášom

Na snímke hráči HC Košice sa tešia z druhého gólu Ctirada Ovčačíka, v popredí na zemi brankár HK Poprad Mathieu Corbeil v zápase 39. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HK Poprad 21. januára 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

HC Košice - HK Poprad 4:2 (2:2, 0:0, 4:0)



Góly: 11. Miklík (Dudáš, Pacan), 19. Ovčačík (Pacan, Nagy), 43. Jenčík (Spilar, Suja), 48. Suja (Kessel, Spilar), 54. Nagy, 56. Jenčík (Kafka, Suja) - 15. Mlynarovič (Petran, Štrauch), 16. Buc (Abdul, Matej Paločko). Rozhodovali: Štefik, Holm - Gajan, Gavalier, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 4601 divákov.



zostavy:



HC Košice: Lundström - Dudáš, Kessel, Šedivý, Ovčačík, Michalčin, Pulli, Koch - Miklík, Pacan, Nagy - Kafka, Hovorka, Šoltés - Spilar, Suja, Jenčík - Hričina, Boltun, Petráš - Vrábeľ



HK Poprad: Corbeil - Petran, McDowell, Fabian, Krempaský, Ježek, Davydov, Korenko - Svitana, Mlynarovič, Štrauch - Abdul, Matej Paločko, Buc - Matúš Paločko, Vartovník, Bondra - Hvila, Kundrík, Vašaš - Bjalončík

HC Nové Zámky - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 8. Šimun (Šille), 35. Varga (Fábry), 44. Škoda (Varga, Novotný) - 29. Laco (Kriška, Nádašdi), 54. Huna (Števuliak, Langhammer). Rozhodovali: Müllner, Novák - Krajčík, Výleta, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1158 divákov.

Bratislava 21. januára (TASR) - Takto sa hralo v 39. kole Tipsport ligy.Úvod prvej tretiny piateho východniarskeho derby priniesol "oťukávací" hokej. Jenčík ešte v 10. minúte neuspel v krátkom úniku, ale diváci sa v ďalšom priebehu prvej časti bavili ofenzívnym hokejom s viacerými šancami i gólmi. Skóre otvoril Miklík, keď v 11. minúte presne namieril odrazený puk. Popradčania sa však nenechali zaskočiť a ich gólová odpoveď prišla o štyri minúty. Brankár domácich Lundström neskrotil puk po Petranovej strele a Mlynarovič vyrovnal - 1:1. Uplynulo iba 63 sekúnd, keď si Abdul v útočnom pásme počkal na Buca, ktorý na dvakrát pridal druhý gól hostí. O tom, že sa prvá tretina skončí nerozhodne, rozhodol domáci obranca Ovčačík, keď si ideálne nakorčuľoval na prihrávku Pacana - 2:2.V 23. minúte mohol Šoltés nakloniť skóre na stranu domácich, ale Corbeil zmaril jeho príležitosť. Popradčania sa opierali o pozornú defenzívu a snažili sa hroziť najmä z brejkov. V polovici druhej časti ich dvakrát oslabil Petran, ale Košičania presilovkami pohrdli.Košičania už v úvode tretej časti naznačili snahu o tretí gól. Do karát im zahrala presilovka v 42. minúte. V nej sa pred brankára Corbeila natlačil Spilar a Jenčík dostal puk do bránky - 3:2. Domáci boli na koni a v 48. minúte bol ich náskok už dvojgólový, keď Kesselovu strieľanú prihrávku nechytateľne tečoval Suja - 4:2. Hosťom v tretej tretine dochádzali sily, čo bola voda na košický mlyn. Za stavu 4:2 hrali hostia presilovku, ale namiesto vyrovnania inkasovali piaty gól, keď v úniku dvoch na jedného skóroval Nagy. Ako využiť presilovku ukázali Košičania súperovi v 56. minúte, keď po rýchlej akcii Jenčík dorazil puk za Corbeila - 6:2. Košičania si už presvedčivé víťazstvo ustrážili a získali cenné tri body.Oba celky mali po 40 dueloch na konte zhodných 40 bodov, bolo teda jasné, že v Nových Zámkoch sa odohrá tzv. šesťbodový zápas. Do prvej výraznejšej možnosti sa po Zbořilovej prihrávke medzi kruhy dostal Šimun, jeho zakončenie však zblokovali hosťujúci obrancovia. Gólom neskončila ani Vargova aktivita pred Košarišťanom ani únik Števuliaka, ktorý poslal puk len do Barošovej hrude. Prvý gól však prišiel už o niekoľko sekúnd. Šille vybojoval puk v strednom pásme, presnou prihrávkou našiel Šimuna a ten zasunul puk medzi betóny mikulášskeho brankára. V následnej presilovke mohli domáci pridať i druhý zásah, no Jurík pred Košarišťanom neuspel. V závere úvodnej tretiny mali Liptáci príležitosť vyrovnať, no Paukovčekovu prihrávku nepremenil Huna. Svoju príležitosť nevyužil počas presilovky Laco, Barošove betóny boli rýchlejšie.V druhej tretine predviedol peknú akciu Šimun. Obhodil si obrancu, no z ľavého kruhu zakončil len do Košarišťanových betónov. V 29. minúte bolo vyrovnané. Kriška počas presilovky vyslal puk bez prípravy na novozámockú bránu, kde ho úspešne tečoval Laco. Prinavrátiť vedenie Novozámčanom sa snažil Jurík, ktorý sa predral po pravom krídle. Puk z jeho hokejky však nenašiel správneho adresáta a v bránke skončil hosťujúci gólman. V 35. minúte predviedli domáci najkrajšiu akciu duelu. Varga našiel v útočnom pásme Fábryho, ten puk s chladnou hlavou podržal a vrátil Vargovi, ktorý ho bez problémov poslal do siete Liptákov. Vyrovnať mohol Langhammer, no jeho prienik z pravej strany stroskotal na Barošovi. Podobne dopadol i pokus Jakuba Sukeľa.Štyri minúty po štarte tretej tretiny sa Novozámčania ujali dvojgólového vedenia. Varga zadovkou našiel Škodu a ten na dvakrát poslal puk do brány. Gól nakoniec musel potvrdiť i videorozhodca a domáci dostali i príležitosť hrať presilovku. Tú však nevyužili. Liptáci zdramatizovali zápas v 54. minúte, keď sa príklepom z pravého kruhu presadil Huna. Zo strany domácich predviedol pekný prienik Varga, ktorý sa pred Košarišťana natlačil z pravej strany, v páde však už nezasunul puk medzi žrde. V závere zvolili hostia hru bez brankára, ani to však na výsledku nič nezmenilo.