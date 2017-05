Košice vyzývajú EEI, aby splnila výstavbu parkovacích miest

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Košice 25. mája (TASR) - Mesto Košice vyzvalo listom bratislavskú parkovaciu spoločnosť EEI, aby do konca augusta 2017 dôsledne splnila harmonogram riešenia statického parkovania, ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva v júni minulého roka. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.uviedla Šnajdárová.Znamená to, že v rámci záväzku musí EEI preznačením zrealizovať 810 parkovacích miest. Mesto preto od spoločnosti požaduje, aby dokončila dopravné značenie.vysvetlila Šnajdárová.Mesto ďalej trvá na inštalácii a uvedení do prevádzky 24 kamier na rozpoznávanie ŠPZ a 14 bezpečnostných kamier.dodala hovorkyňa mesta.