KOŠICE: Začali sa práce na odstraňovaní škôd po požiari budovy UPJŠ

Brífing k aktuálnej situácii na UPJŠ po požiari budovy, v ktorej sídlil Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty. Na snímke firma SANAC, s. r. o. vykonáva sanačné práce na budove. Košice, 21. decembra 2016. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 21. decembra (TASR) – Práce na sanácii budovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ktorú 9. decembra zničil požiar, sa podľa rektora Pavla Sováka začali. Postupne odstraňujú sutinu zo strechy a budovu pripravujú na dočasné zakrytie.uviedol pre TASR rektor Sovák.Spoločnosť SANAC, ktorá stavbu prevzala v piatok (16. 12.) už začala so sanačnými prácami.priblížil projektový manažér spoločnosti Richard Balciar.S technickým sušením budovy začali podľa jeho slov hneď po prevzatí stavby. Každý deň tam pracuje 20 ľudí a samotné práce by mali trvať do konca januára budúceho roka. UPJŠ predpokladá celkové náklady do 173.000 eur.Vláda SR schválila univerzite bezúročnú pôžičku vo výške 3.000.000 eur. Dotáciu vo výške 800.000 eur poskytol rezort školstva, z ktorej je 500.000 eur určených na bežné výdavky a 300.000 eur na kapitálové výdavky, to znamená veľké rekonštrukčné práce. Pomôcť pri obnove budovy sa finančnými darmi rozhodli i absolventi, študenti univerzity a široká verejnosť.povedal Sovák.V budove na Moyzesovej 11 sídlia katedry Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Prebiehali tam rôzne formy výučby - prednášky, cvičenia, semináre a laboratórne cvičenia základných chemických disciplín, ktorých sa v akademickom roku 2016/2017 zúčastňuje 296 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia chémie a učiteľstva chémie. V poškodenej budove malo svoje pracovisko 21 zamestnancov a 15 doktorandov.uviedla hovorkyňa UPJŠ Mária Hrehová.Podľa rektora Sováka bola teoretická výučba, keďže je už záver semestra, úspešne ukončená. Výrazne im pritom pomohla Filozofická fakulta UPJŠ.dodal rektor.