Košice zmierňujú horúčavy rosičmi aj vodným barom

Ilustračné foto. Foto: TASR/ Jakub Kotian Foto: TASR/ Jakub Kotian

Košice 1. augusta (TASR) - Mesto Košice zmierňuje horúčavy viacerými opatreniami, ktoré občanom, ako aj návštevníkom pomôžu prekonať tieto dni, keď teploty presahujú 30 stupňov Celzia.Správa mestskej zelene zabezpečila v centre mesta inštaláciu dvoch vodných rosičov, ktoré môžu osviežiť.uviedla hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.doplnila hovorkyňa.Od dnešného dňa do konca týždňa je na Hlavnej ulici pri Immaculate k dispozícii aj vodný bar, ktorý v spolupráci s mestom zabezpečila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľudia sa môžu v čase od 10.00 h do 17.00 h zdarma ponúknuť čistou, pitnou vodou z vodovodu.Odborníci podľa Šnajdárovej pripomínajú, že človek denne vylúči v priemere 2,5 litra vody, pri náročných fyzických aktivitách aj viac. Aby sa vyhol dehydratácii, musí toto stratené množstvo dodať telu späť.dodala hovorkyňa.