Košická Biela noc ponúka množstvo umeleckých zastávok aj koncerty

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 30. septembra (TASR) - Pri maratónskom ohni na Námestí Maratónu mieru v Košiciach sa o 19.00 h začal program v poradí ôsmeho ročníka festivalu Biela noc. Návštevníci metropoly východu, ako i miestni si môžu vychutnať množstvo umeleckých projektov svetových i domácich umelcov.Podľa umeleckej riaditeľky festivalu Zuzany Pacákovej je Biela noc nočnou prechádzkou mestom za umením.povedala pre TASR.Tento rok si organizátori pre divákov pripravili celkovo 30 rôznych umeleckých zastávok.priblížila Pacáková program festivalu s tým, že v rámci programu sa predstaví i vizuálny slovenský kolektív Nano VJs, ktorý ponúka mapping na kalvínsky kostol pri Miklušovej väznici.Svetelná intervencia do verejného priestoru pod ich taktovkou ponúka divákom dynamický prúd digitálnych kompozícií. Ich kombinácia s abstraktnými prvkami a s dramatickými tónmi hudby multiinštrumentalistu Stroona vytvára unikátny prístup k videomappingu.Trasa vedie už tradične od Kasární/Kulturparku po Tabačku Kulturfabrik. Ako pomôcka na orientáciu divákov v rámci festivalu bude tento rok slúžiť aj dvojjazyčná mobilná aplikácia Biela noc 2017. Program potrvá do nedele (1.10.) do 2.00 h.Biela noc je medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia, ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.Podujatie vzniklo v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako 2,5 milióna ľudí. Z Paríža sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton, Turín, Petrohrad, Košice a Bratislava.