Košická nemocnica získala darom monitory dychu pre novorodencov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 23. októbra (TASR) – Na dvoch novorodeneckých oddeleniach Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach pribudlo 16 nových monitorov pre kontrolu dychu. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.Prístroje budú podľa nej pomáhať pri deťoch ohrozených syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Ten ohrozuje novorodencov počas prvých mesiacov života, kedy u dieťaťa môže nastať nepravidelné dýchanie, či dokonca úplná zástava dychu. Príčina syndrómu je doposiaľ nejasná, no na vzniku sa podieľa viacero rizikových faktorov, napríklad fajčenie matky počas tehotenstva či nižšia pôrodná hmotnosť.Prínos pre obe oddelenia vyzdvihla primárka Iveta Kostelníková s tým, že vďaka monitorom budú bábätká po novom v ešte väčšom bezpečí. Mamičky si môžu prístroj zapožičať aj na domáce použitie, túto možnosť už využilo takmer 400 rodičov.UNLP dostala 15 monitorov BabySense II od Nadácie Križovatka a spoločnosti VSH Development, ďalší kus podaroval anonymný darca. Spolupráca medzi UNLP a nadáciou trvá od roku 2008, celkovo takto nemocnica získala do daru už 43 monitorov dychu.vysvetlila riaditeľka nadácie Križovatka Táňa Tomasch.Päť nových monitorov dychu dostalo od Nadácie Križovatka do daru aj novorodenecké oddelenie Nemocnice Košice-Šaca. V projekte Mamička ja dýcham získalo celkovo už 38 monitorov. Takisto aj v tejto nemocnici je možné zapožičanie monitorov na domáce použitie. Informovala o tom Alžbeta Sivá, tlačová hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, ktorá nemocnicu prevádzkuje.