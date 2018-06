Košická samospráva pri rušení školy v Sečovciach čaká na verdikt súdu

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 25. júna (TASR) – Otázkou zrušenia elokovaného pracoviska Spojenej školy Dobšiná v Sečovciach sa bude Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) zaoberať na augustovom zasadaní. Z pondelkového programu rokovania tento bod stiahol predseda KSK Rastislav Trnka. Reagoval tak na nedávne rozhodnutie bratislavského krajského súdu o odkladnom účinku rozhodnutia ministerstva školstva o vyradení daného elokovaného pracoviska zo siete škôl a školských zariadení. Rozhodnutie ministerstva na súde napadla Spojená škola Dobšiná.KSK môže zrušiť elokované pracovisko až potom, ako bude definitívne vyradené zo siete škôl a školských zariadení.uviedol Trnka pre novinárov.Elokované pracovisko v Sečovciach sa stalo mediálne známe kauzou nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi, ktoré škola investovala do astronomicky vysokého nájmu v ročnej sume takmer 900.000 eur. Zdroje na prenájom mala škola získavať na základe pochybnej diagnostiky z oblasti špeciálnej pedagogiky pri zaraďovaní žiakov do najvyšších kategórií zdravotného znevýhodnenia s najvyšším normatívom.Podľa Trnku ide v prípade zrušenia pracoviska o citlivú záležitosť, pričom zjavneje veľmi dobre právne podkutá.povedal predseda KSK.Ministerstvo vyradilo elokované pracovisko zo siete škôl a školských zariadení v decembri 2017. Jediným účastníkom správneho konania bol KSK, ktorý sa voči verdiktu neodvolal. Podľa informácie z ministerstva podala SŠ Dobšiná v apríli správnu žalobu, ktorou sa domáha priznania postavenia účastníka správneho konania o vyradení elokovaného pracoviska zo siete. V tomto súdnom konaní krajský súd rozhodnutím z 31. mája priznal správnej žalobe odkladný účinok, a to až do právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.Krajský súd dosiaľ nerozhodol o tom, či Spojená škola mala byť účastníkom správneho konania, pričom podľa rezortu školstva sa v danom súdnom konaní nerieši otázka zákonnosti rozhodnutia o vyradení zo siete.reagovalo ministerstvo. Trnkovo vyjadrenie o pravdepodobnej nezákonnosti rozhodnutia považuje rezort za predčasné a svedčiace o neznalosti problematiky správneho súdnictva.