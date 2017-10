Košická samospráva prispeje k obnove Turnianskeho a Slaneckého hradu

Turniansky hrad. Foto: TASR/Milan Kapusta Turniansky hrad. Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 23. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) chce pomôcť pri obnove a zvýšení atraktivity Turnianskeho a Slaneckého hradu pre turistov. "Máme takú predstavu, že by sa našli zdroje aj na osvetlenie týchto hradov podobne, ako je povedzme Spišský hrad alebo Krásna Hôrka. Určite by to pridalo na atraktivite a myslím, že by to pomohlo aj miestnym aktérom v oblasti cestovného ruchu," uviedol pre TASR riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.Do projektov záchrany hradov je možné podľa neho zapojiť aj stredné odborné školy (SOŠ), ako je SOŠ technická v Košiciach a SOŠ Moldava nad Bodvou s výchovou mladých murárov. "Vieme vlastne využiť týchto učňov a vieme aj zamestnať ľudí z ekonomicky znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných skupín tak, aby nám pomohli obnovovať tieto nádherné pamiatky," povedal Bernát.Okolo Turnianskeho hradu je podľa neho možné rozvinúť aj ďalšie aktivity v prospech rozvoja cestovného ruchu vrátane značenia turistických trás. Hrad v Zádielskej planine chátra už od protihabsburských povstaní na sklonku 17. storočia, kedy ho po porážke povstalcov dali zbúrať. Potrebná je náročná obnova. "Samozrejme, aby sme revitalizovali tento hrad, potrebujeme získať k nemu právny titul, lebo momentálne je v správe Lesov SR. Budeme sa preto snažiť, aby to prešlo do nájmu samosprávneho kraja, resp. obce Turňa nad Bodvou," dodal Bernát.Na hrade Slanec, ktorého vlastníkom je obec, prebieha už viacero rokov obnova hradných múrov s finančnou podporou ministerstva kultúry. Na pamiatke pracujú nezamestnaní prostredníctvom úradu práce.