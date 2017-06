Košická tepláreň dočasne odstaví dodávky teplej úžitkovej vody

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Košice 5. júna (TASR) – Z dôvodu plánovaných opráv spoločnosť Tepláreň Košice (TEKO) dočasne odstaví výrobu tepla a cirkuláciu primárneho horúcovodného rozvodu na území mesta. Stane sa tak od polnoci z pondelka na utorok 13. júna. Celosystémová odstávka potrvá do štvrtka 15. júna do 24.00 h. Obnovenie dodávky teplej úžitkovej vody sa predpokladá najneskôr v piatok 16. júna do 10.00 h. TASR o tom dnes informovalo vedenie spoločnosti.uviedla spoločnosť. Predbežný harmonogram odstávok dodávky tepla v Košiciach je zverejnený na webstránke www.teko.sk.Vykurovacia sezóna 2016/2017 sa v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR oficiálne skončila 31. mája. Tepláreň Košice dodávala teplo 230 dní - od 22. septembra 2016 do 15. mája 2017. Celkovo najnižšia priemerná denná teplota nameraná v tomto období v Košiciach bola dňa 27. januára 2017, keď dosiahla hodnotu mínus 18 stupňov Celzia.