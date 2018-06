Košická Terasa bude hostiť festival medu a vína Via Regia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Doboš Foto: TASR - Tomáš Doboš

Košice 11. júna (TASR) - K novinkám tohtoročného voľnočasového a kultúrneho diania na najväčšom košickom sídlisku Terasa pribudne dvojdňový festival medu a vína Via Regia. Podujatie organizuje mestská časť Západ spolu so združením Feman v piatok a sobotu (15. a 16.6.).Ako informoval vedúci oddelenia kultúry Miestneho úradu Košice-Západ Dominik Béreš, hoci ide o novinku na sídlisku, v metropole východu je to už deviaty ročník festivalu, ktorý sa po rokoch presúva zo svojho pôvodného miesta, areálu Spišskej Kapituly, na viac frekventovaný a navštevovaný priestor námestia pred obchodným centrom na sídlisku.uviedol Béreš.Medzi zaujímavosti festivalu bude podľa jeho slov patriť aj samotné otvorenie, počas ktorého kňaz posvätí nadrozmernú sochu svätého Ambróza, patróna včelárov, a požehná včelársku sezónu.doplnil Béreš.K odbornej stránke festivalu bude patriť seminár Asociácie včelárov Slovenska na témy ako aktuálne trendy a problémy včelárstva na Slovensku, ktorý bude v sobotu po 10.00 h v budove pyramídy na miestnom úrade košického Západu a na ktorý má bezplatný prístup aj verejnosť.