Košická zoo v rámci cezhraničnej spolupráce vybuduje náučný chodník

Košice 10. septembra (TASR) - Viac ako milión eur z prostriedkov Európskej únie plánujú preinvestovať košická a budapeštianska zoo v rámci projektu Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre ochranu pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch. Projekt vznikol v rámci programu Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. Jeho cieľom je podľa vedúcej oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Evy Malešovej zvýšiť atraktivitu turistického ruchu v prihraničných oblastiach susedských štátov.Ako pokračovala, projekty vychádzajú z myšlienky ochrany pôvodnej fauny Karpát, pričom obe zoo sa na čerpaní prostriedkov budú podieľať približne rovnakým dielom."Maďarskí a slovenskí partneri projektu so skúsenosťami pri záchrane zvierat spojili sily, aby zvýšili verejné povedomie o ochrane prírody a prírodných hodnôt so zameraním na záchranu chránených druhov zvierat v prihraničných regiónoch. Zámerom projektu je zapojiť čím viac návštevníkov do turistických zaujímavostí spojených s touto tematikou," uviedla pre TASR Malešová s tým, že v Budapešti plánujú postaviť záchranné centrum a prezentačné zariadenie, kde odborníci ročne budú liečiť a chovať viac ako tisíc jedincov chránených vtákov, malých cicavcov a plazov.Areál košickej zoo dostane novú tvár na dvoch miestach."V centrálnej zóne, v oblasti, kde sa nachádza lužný les, vznikne rovnomenný náučný chodník. Jeho súčasťou budú altánky, vzdelávacie tabule a desaťnásobne zväčšené 3D modely plazov a obojživelníkov. V tesnej blízkosti vyrastú tiež tri nové voliéry. Asi o dvesto metrov ďalej, v okolí súčasného chovného zariadenia pre surikaty, pribudnú na 80 štvorcových metroch chovné zariadenia pre plazy a obojživelníky a dve informačné tabule," prezradila Malešová.Projekt počíta tiež s výrobou krátkeho filmu v troch jazykoch – slovenskom, maďarskom a anglickom. Poskytne základné informácie o meste a košickej zoo. V rámci posilnenia turistickej atraktivity ho dostanú informačné centrá vo väčších mestách na Slovensku a v Maďarsku."Súčasťou projektu je tiež vzdelávací program pre žiakov škôl, ktorý bude tematicky zameraný na ochranu pôvodnej fauny. Do vzdelávacieho programu tvorcovia projektu zaradili taktiež film o ochrane zvierat v troch jazykoch. Košická zoo zaradila do projektu zábavnú a vzdelávaciu aplikáciu pre mobily a tablety prioritne pre deti a mládež," povedala Malešová.Celkové náklady na projekt predstavujú podľa jej slov vrátane päťpercentnej spoluúčasti 1.213.000 eur. Košická zoo s jeho realizáciou začne ešte v tomto roku a ukončenie je naplánované na rok 2019.