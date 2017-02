Košická zoologická záhrada je rozlohou najväčšia v Európe

Tulenev košickej ZOO, archívne foto. Foto: TASR/František Ivan Foto: TASR/František Ivan

Košice 4. februára (TASR) - Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a jedna z najväčších na svete vôbec. Tak definuje zoologickú záhradu v Košiciach jej riaditeľ Erich Kočner.povedal pre TASR Kočner.Zoo Košice je podľa jeho slov zaujímavá aj z hľadiska svojej koncepcie.vysvetlil riaditeľ.priblížil Kočner.Ako uviedol, veľmi populárne sú medvede hnedé, pôvodná šelma zo Slovenska. Veľkej obľube u návštevníkov sa tešia i morské akváriá.Z hľadiska druhovej skladby sa košická zoo podľa Kočnera dostala do prvej stovky zoologických záhrad z približne 1000 inštitúcií prezentujúcich biodiverzitu v Európe.prezradil Kočner.Nové zvieratá získavajú i vďaka členstvu v rôznych organizáciách. V ostatných rokoch sa košická zoo zaradila do medzinárodných profesijných štruktúr. Od vlaňajška je riadnym členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA).dodal Kočner.Košická zoo od začiatku roka 2017 zaznamenala i viacero prírastkov, ktoré sa tam narodili.uviedla pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Košice Eva Malešová.Uplynulý rok do košickej zoo podľa jej slov zavítal rekordný počet návštevníkov, takmer 230.000. V porovnaní s rokom 2015 to bolo o 5000 ľudí viac.