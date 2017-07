Košické divadlo Na peróne sa predstaví na Broadwayi v New Yorku

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 14. júla (TASR) - Autorské divadlo Na peróne z Košíc predstaví svoju inscenáciu Fasbuk na jednej z najstarších Off Broadway scén v New Yorku v divadle The Players Theatre.Podľa Ivany Rusnákovej z divadla Na peróne okrem hosťovania ponúka The Players Theatre priestor pre rezidencie a skúšanie nových hier nezávislých divadiel. Na peróne odohrá svoju inscenáciu na jednej z jeho scén s názvom Steve and Marie Sgouros Theatre. Diváci budú môcť tvorbu nezávislého divadla z Košíc vzhliadnuť počas piatich večerov dnes, v sobotu (15.7.), nedeľu (16.7.), v piatok (21.7.) a v sobotu (22.7.)priblížila Rusnáková.V inscenácii odznie časť textu Jany Micenkovej Veľký šváb na facebooku oceneného v rámci súťaže dramatických textov VEJK AP!2 a úryvok z textu A. P. Čechova Čajka.Fasbuk vznikol v spolupráci divadla NA PERÓNE s hosťujúcim režisérom Ľubom Burgrom.vysvetlila Rusnáková.Ako dodala, hlavným partnerom prezentácie je Fond na podporu umenia a na cestu im prispel primátor Mesta Košice Richard Raši.