Košické Good Angels vyhrali nad Ceglédom, ale odvetu nepodceňujú

Na archívnej snímke vpravo s loptou Zuzana Žirková (Good Angels Košice) a vľavo Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky) vo finále Slovenského pohára basketbalistiek Piešťanské Čajky - GOOD ANGELS Košice v Piešťanoch 15. januára 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. februára (TASR) - Víťazstvo rozdielom 15-tich bodov znie pekne, ale basketbalistky Good Angels Košice ho nepreceňujú. Hráčky trinásťnásobného slovenského majstra takýmto rozdielom zdolali maďarský VBW CEKK Cegléd v prvom zápase druhého kola vyraďovacej fázy Európskeho pohára FIBA, čím si vytvorili priaznivú pozíciu pred odvetou. Cesta za víťazstvom 79:64 však nebola jednoduchá, najmä dianie v prvom polčase bolo dôkazom, že maďarský tím kožu lacno nepredá.Maďarský tím sa mohol v košickej Angels aréne spoľahnúť aj na pomoc približne stočlennej skupiny fanúšikov. Tá spoločne s domácimi priaznivcami vytvorila výbornú basketbalovú kulisu. "" uviedla Zuzana Žirková, ktorá v zápase zaznamenala 11 bodov. Atmosféru vyzdvihol aj tréner Good Angels Peter Jankovič. "" poznamenal.Košičanky nemali do zápasu ideálny štart a Cegléd sa chopil príležitosti. Maďarky zachytili úvod a po prvom polčase viedli 37:32. Napokon však košický tím zabral a Maďarky už nedokázali zvrátiť prehru.uviedol Jankovič.Víťazstvo rozdielom 15-tich bodov je povzbudivé a maďarský tím stavia do neľahkej pozície. Košičanky však situáciu nepodceňujú, najmä vzhľadom na nedávny dvojzápas s francúzskym tímom Carolo Basket. Aj s ním si v prvom zápase vytvorili náskok, dokonca 19-bodový, no ten Košičankám napokon len tesne stačil na postup, keďže odvetu prehrali o 14. Po tejto skúsenosti bude tréner v odvete vyžadovať koncentrovaný výkon od úvodných minút.poznamenal Jankovič.