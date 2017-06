Košické leto 2017 ponúkne viacero zaujímavých podujatí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 21. júna (TASR) - Košické leto 2017 ponúkne tento rok viacero kultúrnych a kultúrno-športových podujatí. Všetky letné podujatia sú podľa Richarda Herrgotta, vedúceho referátu marketingu a kultúry Magistrátu v Košiciach, dramaturgicky pripravené tak, aby sa kultúrny život v meste nezastavil počas dovolenkovej a prázdninovej sezóny.povedal pre TASR Herrgott.Posledný júnový deň, večer o 20.00 h, si môžu záujemcovia pri veľkej fontáne v Mestskom parku v rámci podujatia Hurá filmové prázdniny vypočuť najznámejšie filmové hity v podaní 90-členného symfonického filmového orchestra a zboru. Tento otvárací koncert Košického Leta 2017 pripravilo mesto Košice v spolupráci s festivalom Šengenský poludník.Prehliadka známych melódií veľkých koncertných majstrov hudobných štýlov od baroka až po súčasný muzikál pod názvom "Orchester Cassovia hrá hudbu velikánov" sa uskutoční v hudobnom altánku Mestského parku 2. júla o 17.00 h.Rodinná sobota v parku plná romantiky, oddychu a sprievodných aktivít sa uskutoční 9. júla o 15.00 h rovnako v Mestskom parku.priblížil Herrgott.Ďalšie podujatie, ktoré mesto pripravilo na túto sezónu, je záhradná hudobná slávnosť víťaza Košického zlatého pokladu Martina Brečka, videokoncert skupiny Queen na štadióne vo Wembley z 12. júla 1986 prenesený do Mestského parku, Hudobná jam session slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov, ako aj videokoncert kráľa popu Michaela Jacksona v Bukurešti počas jeho Dangerous Tour v roku 1992 prenesený do originálnej atmosféry Mestského parku.Hudobné osvieženie so svetovými a slovenskými hitmi v podaní hudobníkov z formácie Gallery Band sa uskutoční 13. augusta o 17.00 h a 20. augusta to bude opäť piknik v parku.Záver augusta (27.8.) bude patriť koncertnej prechádzke najznámejšími operetami sveta pod názvom Opereta galla, ktorou Košické leto vyvrcholí.