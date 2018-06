Košickí hokejisti darovali krv, oceliarska kvapka vyniesla 10 litrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 19. júna (TASR) – Tohtoročná Oceliarska kvapky krvi v Košiciach, do ktorej sa zapojili košickí hokejisti, priniesol desať litrov krvi od celkovo 25 darcov. V poradí 4. ročník akcie zorganizovali v pondelok (18.6.) Nemocnica Košice-Šaca a hokejový klub HC Košice. Krv prišli darovať nielen hokejisti a manažment klubu, ale aj široká verejnosť. Informovala o tom v utorok Alžbeta Sivá, hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, ktorá nemocnicu v Šaci prevádzkuje.Oceliarsku kvapku prišlo darovať 15 hráčov a dvaja zástupcovia manažmentu klubu, z ktorých viacerí darujú krvi pravidelne.zhodnotil zdravotný stav hokejistov primár kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Šaci Eugen Frišman, ktorý je zároveň traumatológom a klubovým lekárom HC Košice. Doplnil, že práve letné mesiace sú kritickým obdobím, kedy je krv veľmi potrebná.konštatoval.Nejde pritom o jediný júnový mobilný odber hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca. Dňa 29. júna budú zdravotníci v polyfunkčnom objekte v košickej mestskej časti Pereš. Dobrovoľní darcovia môžu darovať krv aj v poliklinike nemocnice vo vstupnom areáli U.S. Steel Košice, a to v pracovných dňoch denne okrem utorka od 6.30 do 11.00 h.