Košickí hokejisti pozývajú na 3. ročník Oceliarskej kvapky krvi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 26. júna (TASR) - Hokejisti HC Košice spolu s Nemocnicou Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica aj tento rok pozývajú na darovanie krvi tým, ktorí to potrebujú. V poradí 3. ročník Oceliarskej kvapky krvi sa bude konať v utorok (27.6.) od 8.00 do 12.00 h na Základnej škole Považská 12 v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Agel SK Alžbeta Sivá.Košickí športovci sa tento rok rozhodli darovať krv v škole, ktorá vychováva mladých hokejistov a osloviť tak aj jej zamestnancov, ako aj rodičov detí a širokú verejnosť, aby podporili túto myšlienku.uviedla primárka oddelenia hematológie a transfúziológie Annamária Bratková.Darcom sa môže stať každý vo veku od 18 do 60 rokov, kto váži aspoň 50 kilogramov. Dôležité je, aby darca nebol v posledných šiestich mesiacoch tetovaný a v posledných dvoch týždňoch chorý.povedal PR manažér HC Košice Vojtech Petty.